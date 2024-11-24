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Космонавты поздравили матерей с борта МКС с Днем матери
Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов поздравили матерей с орбиты МКС
Космонавты Роскосмоса записали видеопоздравление с орбиты МКС по случаю Дня матери, отметив значимость материнской заботы и любви, которая вдохновляет и поддерживает в трудные времена.
Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов обратились к матерям с поздравлением по случаю Дня матери, передает ТАСС. Видео с орбитального модуля МКС было распространено в оргкомитете Года семьи.
Овчинин отметил: «Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности». Вагнер подчеркнул, что материнская любовь является «великой силой», способной вдохновлять и исцелять. Горбунов призвал всех ценить материнскую заботу.
День матери в России отмечается 24 ноября 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты поздравили россиян с Днем отца с борта Международной космической станции (МКС) видеопосланием, а ранее они выразили свои поздравления женщинам с Международным женским днем 8 марта.