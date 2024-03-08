  • Новость часаПутин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    8 марта 2024, 01:27 • Новости дня

    Российские космонавты поздравили женщин с 8 марта с борта МКС

    Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб поздравили женщин с 8 марта с борта МКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, которые находятся на борту Международной космической станции, поздравили россиянок с Международным женским днем.

    «Дорогие наши мамы, бабушки, жены, сестры и дочери! Сегодня... еще один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, еще один повод восхититься вашей красотой и очарованием», – сказал Кононенко в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

    В свою очередь, Николай Чуб пожелал российским женщинам, чтобы праздник у них был каждый день, и чтобы окружающие их мужчины «постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена заботой и любовью».

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта и напомнил, что природа наделила женщин «величайшим даром – рождением детей».

    Он напомнил, что 8 марта в каждом доме, в каждой семье «звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам».

    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    7 марта 2024, 05:38 • Новости дня
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один котел на Шагонарской ТЭЦ, где ранее в результате взрыва угольной пыли пострадали 23 человека, удалось запустить, он поддерживает температуру воды в трубах по всему городу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

    «На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу», – приводит слова главы республики ТАСС.

    Он добавил, что такая температура позволяет обеспечить циркуляцию воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии.

    «В настоящее время готовятся к запуску еще два котла», – подчеркнул Ховалыг.

    Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Туву тепловые пушки и оборудование для обогрева. В Кызыл для помощи пострадавшим после ЧП на ТЭЦ также вылетели врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в том числе анестезиологи-реаниматологи, токсиколог, травматолог, комбустиолог, хирург, нейрохирург и офтальмолог.

    В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу были доставлены 18 человек, СК возбудил по факту взрыва и пожара уголовное дело.

    По данным следствия, авария на Шагонарской ТЭЦ произошла из-за воспламенения угольной смеси и скопления газов.


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    7 марта 2024, 07:55 • Новости дня
    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны из-за угрозы конфискации автомашин

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Литву и другие прибалтийские страны из-за крайне враждебных действий.

    «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», – говорится в сообщении МИД, передает РИА «Новости».

    В МИД напомнили, что 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

    «Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Вместе с тем МИД привал россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

    Ранее сообщалось, что Литва запретила высадку пассажиров из следующих в Калининград поездов.

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    7 марта 2024, 03:50 • Новости дня
    В зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова»

    В зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова» грозненского КБ «Талламхо»

    Tекст: Денис Тельманов

    Систему акустической разведки БУХ1а («Сова») – бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», начали применять в зоне спецоперации, сообщили в чеченском конструкторском бюро «Талламхо».

    «Тестовое применение показало: БУХ1 успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 км», – сообщили в КБ, передает ТАСС. Тесты проводились в условиях, близких к прямой видимости

    Принцип действия БУХ1а основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов с целью определения положения орудий противника. Дальность действия БУХ1а варьируется в зависимости от орудия, она составляет от 100 м до 20 км.

    В данный момент в КБ «Талламхо» приступили к созданию второго поколения акустической системы контрбатарейной работы для обнаружения целей на иных физических принципах – БУХ2.


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    7 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Нигерия заявила о готовности вступить в БРИКС

    Глава МИД Нигерии Туггар заявил, что страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС после проведения всех необходимых мероприятий внутри страны, заявил глава МИД Нигерии Юсуф Туггар.

    По его словам, в Нигерии совещательная демократическая система, поэтому для такого шага необходимо активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами, передает РИА «Новости».

    Туггар также отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС.

    В заключение министр подчеркнул, что страна очень заинтересована в этом и ждет этого с нетерпением.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке.

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    7 марта 2024, 06:52 • Новости дня
    В Lada погибли три человека при столкновении трех машин в Саратовской области

    В ДТП под Саратовом при ДТП трех машин три человека, ехавших в Lada, погибли, еще пять получили травмы в иномарках

    Tекст: Денис Тельманов

    Три человека погибли, еще пять пострадали в результате столкновения Lada и двух минивэнов в Петровском районе Саратовской области, сообщили в МЧС.

    По данным спасателей, ДТП произошло в 01:36 мск в ночь на 7 марта вблизи деревни Тарумовка, передает ТАСС.

    В пресс-службы Главного управления МВД по Саратовской области уточнили, что все погибшие – водитель и два пассажира – находились в автомобиле Lada, среди них были иностранные граждане.

    Всех пострадавших, которые находились в минивэнах, доставили в больницу. Модели иномарок не приводятся.

    По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности. Это произошло благодаря переходу на надежного альтернативного поставщика.

    До конца февраля автопроизводитель планировал вернуть подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира – в марте.

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    7 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Украине

    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не будет отправлять ракеты Taurus Украине, так как понимает, что ему придется отвечать за это перед Россией, пишет Politico.

    Издание подчеркивает, что поставки Киеву такого оружия в любом случае встревожили бы российского президента Владимира Путина, Шольц понимает, что Москва приняла бы ответные меры против Германии, передает РИА «Новости».

    Также Politico указывает на то, что большие потери Германии в противостоянии с Россией в течение XX века и в ходе Первой и Второй мировых войн сформировали «коллективную психику немцев». В этой связи понятно их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.

    Кроме того, авторы статьи добавляют, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Киева допускает мысль о вероятности соглашения Киева на мирные переговоры.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

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    7 марта 2024, 03:29 • Новости дня
    Над Тульской областью сбиты два беспилотника

    Над Тульской областью в ночь на 7 марта ПВО сбила два беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО в ночь на 7 марта сбили над территорией Тульской области два беспилотника, сообщили в пресс-службе областного министерства региональной безопасности.

    «В ночь на 7 марта средствами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА над Тульской областью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

    По факту произошедшего было организовано реагирование экстренных служб.

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    7 марта 2024, 02:48 • Новости дня
    В Магадане загорелся склад стройматериалов на 1 тыс. кв. м

    Пожар плоащью 1 тыс. кв. м начался на складе стройматериалов в Магадане

    Tекст: Денис Тельманов

    Склад стройматериалов загорелся в Магадане, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м, сообщает Главное управление МЧС России по Магаданской области.

    «Горит склад стройматериалов на ул. Пролетарская, д. 239. Площадь, предварительно, 1 000 кв. м», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что возгорание тушат 45 пожарных, задействовано 11 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось, что на площади 1,2 тыс. кв. м загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на Алтае. Возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей.


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    7 марта 2024, 04:29 • Новости дня
    «Мста-Б» группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

    Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы группировки «Запад» огнем из буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Отмечается, что огонь из гаубиц велся на дальностях до 30 км, передает ТАСС.

    За высокую точностью артиллеристы прозвали буксируемую «Мсту» «снайперским оружием», с помощью которого боевые расчеты уничтожают вражеские фортификационные сооружения, в том числе заглубленные командные пункты.

    Помимо этого, из «Мсты» было уничтожено несколько несколько гаубиц американского производства M777 ВСУ.

    Ранее сообщалось, что артиллерийские расчеты самоходных установок «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением.

    Дежурный расчет артиллерийской установки навел орудие на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и доты ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей.

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    7 марта 2024, 15:00 • Новости дня
    Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России

    Депутат Матвейчев: Участники Всемирного фестиваля молодежи увидели настоящую Россию

    Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Всемирный фестиваль молодежи стал не просто площадкой для обмена опытом. Молодые люди со всего мира собственными глазами увидели красивую, дружелюбную и развивающуюся Россию. Конечно, это развеяло все западные мифы о нашей стране, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. В среду состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Итоги мероприятия вместе с участниками подвел Владимир Путин.

    «Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стал огромным успехом России. В мероприятии приняли участие 20 тыс. человек из 190 стран мира. Это невероятное событие! Конечно, гости в восхищении как от самого мероприятия, так и от нашей страны» – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

    Он объяснил успех ВФМ несколькими факторами. «Во-первых, это сами участники. К нам приехали молодые люди, которые не просто интересуются Россией, но и поддерживают нашу страну. Более того, им близки и понятны наши ценности. Когда Владимир Путин в своей речи говорил, что это наш фундамент, ему аплодировал весь зал. Наш президент – один из самых популярных мировых политиков, и его идеи созвучны настроениям молодежи из разных стран», – подчеркнул собеседник.

    При этом ВФМ можно назвать победой России в информационной войне с Западом, добавил депутат. «Участники фестиваля смогли увидеть настоящую Россию, а не ту – якобы нищую, необразованную, жестокую, – которую описывают в западной прессе. Молодые люди побывали красивом Сочи, познакомились с дружелюбными россиянами и оценили наше гостеприимство. Конечно, это развеяло все мифы, которые создаются западной пропагандой», – акцентировал Матвейчев.

    «Во-вторых, ВФМ стал площадкой, в рамках которой участники делились опытом. Владимир Путин верит, что созидательная энергия молодых людей способствует становлению справедливого мироустройства, – добавил собеседник. – Конечно, гости мероприятия не могли не заметить то, какое внимание российское руководство уделяет молодежи. Причем происходит это вопреки всем внешним вызовам. Ни одна другая страна не реализует столько программ поддержки молодых людей».

    Матвейчев также указал, что гости ВФМ в преддверии 8 Марта поздравили женщин. Но самым трогательным эпизодом церемонии закрытия, по его мнению, стала акция «Бессмертный полк». «Она показывает связь поколений. Если западный дискурс направлен преимущественно на конфликт поколений, то мы уважаем родовую связь. Заметьте, на Западе нет отчеств, там в приоритете разделение отцов и детей. У нас иначе. Для России важна семья, причем это не только папа, мама и ребенок, но еще и бабушки, дедушки. Мы стремимся не создавать конфликты между поколениями, а налаживать связи, чтить и помнить своих предков», – заключил парламентарий.  


    Накануне на федеральной территории «Сириус» прошла торжественная церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В мероприятии принял участие Владимир Путин. Он отметил, что когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи. «Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов», – сказал президент.

    Он также подчеркнул, что участники фестиваля создали настоящий «город молодежи мира». «Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – подчеркнул Путин, поинтересовавшись при этом, как участникам фестиваля удалось это сделать. «Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», – приводит его слова Кремль. Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

    Основные мероприятия ВФМ проходили с 1 марта. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.

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    7 марта 2024, 23:22 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом в Лондон

    В Кремле отреагировали на назначение бывшего главкома ВСУ Влерия Залужного послом в Лондон

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Не имеет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

    Напомни, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии. МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

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    7 марта 2024, 17:45 • Новости дня
    Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру

    Политолог Федорова: Россия всегда была одной из наиболее прогрессивных стран в вопросах о правах женщин

    Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент ценит стремление россиянок к самореализации. По его мнению, перед женщинами не должно стоять выбора между карьерой и семьей. Поэтому государство поддерживает девушек в их начинаниях и ценит вклад прекрасного пола в развитие России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

    «Встреча Владимира Путина с выпускницами авиационного училища летчиков стала крайне важным событием. Проведенная в преддверии 8 Марта, она несет в себе большое количество смыслов. В первую очередь, личная беседа главы государства с представительницами столь сложной профессии позволяет говорить нам о роли женщины в современной России», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

    «Девушки в нашей стране способны выбирать и строить любую карьеру. Все зависит от личных предпочтений и способностей конкретного человека. Мы не испытываем предрассудков по отношению к представительницам прекрасного пола, ставших пилотами, программистами или политиками. Наоборот, их стремления всегда поощряются как обществом, так и государством», – отмечает эксперт.

    «Сам президент относится к девушкам с глубоким уважением. Наш лидер уверен, что они не должны стоять перед выбором между семьей, карьерой или учебой. В этом плане Россия во все времена была крайне прогрессивным государством, которое всегда шло навстречу женщинам и способствовало их саморазвитию», – подчеркивает собеседница.

    «Кроме того, встреча еще раз обозначила важность патриотизма. Любить свою Родину и защищать ее – долг каждого гражданина нашей страны. Отмечу, что Владимир Путин в беседе с выпускницами училища в очередной раз продемонстрировал себя в качестве харизматичного, открытого и уверенного в себе лидера», – указывает она.

    «Он не боится откровенности, всегда старается честно и искренне ответить на задаваемые вопросы. Общество это ценит. Россиянам приятно осознавать, что ими руководит хороший человек, способный поддержать разговор с любым человеком, вне зависимости от его статуса», – резюмирует Федорова.

    Ранее Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Перед началом беседы глава государства совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, полномочным представителем президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс.

    «Женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и неслучайно, потому что кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией. Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются. И в целом это даёт возможность добиваться хороших результатов», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент в зоне СВО находятся молодые девушки, исполняющие целый ряд ответственных задач. Кроме того, в беседе с выпускницами президент затронул и детали своей личной жизни.

    «Моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Иногда сравниваю это с водопадом: стоишь под водопадом – льет бесконечно. Даже тогда, когда я нахожусь рядом со своими близкими, я стараюсь не подавать вида и, наоборот, делаю такой вид, что все нормально, мы отдыхаем», – рассказал он.

    «Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие и я должен понять, что произошло, и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то», – уточнил глава государства. По окончании встречи он подарил выпускницам цветы и поздравил их с наступающим праздником.

    Напомним, Путин прилетел в Краснодар в четверг. За время визита он также успел посетить новый Дворец самбо.

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    8 марта 2024, 00:11 • Новости дня
    Путин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться

    Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта

    Путин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

    «Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться», – сказал президент в официальном обращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

    «Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно», – добавил Путин.

    Он напомнил, что 8 марта в каждом доме, в каждой семье «звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам».

    Путин отметил, что женщины способны «преображать мир» своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря «величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей».

    «Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», – подчеркнул президент.

    По его словам, семья – это самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала и каких бы высот в ней ни достигала.

    Путин напомнил, что 2024 год в России объявлен Годом семьи, суть которой, в первую очередь, – продолжение жизни.

    «Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций», – указал президент.

    Он подчеркнул, что власти страны будут делать все возможное, чтобы «семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства».

    Отдельно президент поздравил женщин, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, ждут своих родных героев, помогают им «на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах».

    «Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне», – отметил Путин.

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