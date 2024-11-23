Группировки войск России нанесли поражение семи бригадам ВСУ, потерявшим более 1,5 тыс. бойцов и технику

Tекст: Мария Иванова

Операции подразделений группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли серьезный урон формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Атаки были осуществлены в районах Волчанска, Липцов и города Харьков. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки «Запад» улучшили свои позиции, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая 14-ю и 60-ю механизированные бригады. В районах Кучеровки, Новоосинова и других населенных пунктах отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника достигли 410 военнослужащих и значительного количества артиллерии.

Подразделения группировки «Юг» продолжили продвижение, уничтожив или повредив значительное количество техники и живой силы ВСУ в районах Часова Яра и Краматорска. Противник потерял до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113, а также хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по нескольким бригадам ВСУ в районах Щербиновки и Дзержинска. Потери противника составили более 400 военнослужащих и несколько единиц бронетехники. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения «Восток» улучшили тактические позиции, нанеся урон формированиям ВСУ в районах Вольного Поля и Октября. Противник лишился до 155 военнослужащих, трех танков, включая два Leopard производства ФРГ, отчитались в Минобороны.

Группировка «Днепр» нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 40 военнослужащих и станции радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что на этой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, нанеся значительные потери украинским формированиям.