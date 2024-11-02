Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»

Германский эксперт Рар: Премьер Словакии готов на конфронтацию с ЕС из-за Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь, теперь в боевом духе. Он готов на конфронтацию с Евросоюзом, особенно по вопросам решения украинского кризиса», – отметил германский политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что «все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана».

«Они присоединяются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС. Брюссель выступает за поддержку Украины во что бы то ни стало с целью предотвратить победу России», – уточнил эксперт. По мнению политолога, чаяния Фицо и Орбана не останутся безуспешными, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

«Тот тоже хочет остановить боевые действия на Украине. Правда, Трамп выдвинет свой план действий и не будет поддерживать инициативу Китая. В этом случае стоит ожидать, что Фицо и Орбан перейдут на сторону американского политика. Но решение по Украине все же будет зависеть от Москвы и Киева», – заключил Рар.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что Запад придерживается нереалистичной стратегии, исходя из которой Украина сможет улучшить свои позиции для будущих переговоров о мире через продолжение конфликта. По его мнению, такой подход не способствует достижению устойчивого мира и требует пересмотра.

«Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.

Напомним, в сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создали платформу «Друзья мира», чтобы добиться мира на Украине. Глава китайского МИД Ван И отмечал, данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев.