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    13 комментариев
    2 ноября 2024, 11:54 • Новости дня

    Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»

    Германский эксперт Рар: Премьер Словакии готов на конфронтацию с ЕС из-за Украины

    Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана. Они подключаются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя планы Словакии присоединиться к «Друзьям мира» по Украине.

    «Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь, теперь в боевом духе. Он готов на конфронтацию с Евросоюзом, особенно по вопросам решения украинского кризиса», – отметил германский политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что «все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана».

    «Они присоединяются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС. Брюссель выступает за поддержку Украины во что бы то ни стало с целью предотвратить победу России», – уточнил эксперт. По мнению политолога, чаяния Фицо и Орбана не останутся безуспешными, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

    «Тот тоже хочет остановить боевые действия на Украине. Правда, Трамп выдвинет свой план действий и не будет поддерживать инициативу Китая. В этом случае стоит ожидать, что Фицо и Орбан перейдут на сторону американского политика. Но решение по Украине все же будет зависеть от Москвы и Киева», – заключил Рар.

    Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что Запад придерживается нереалистичной стратегии, исходя из которой Украина сможет улучшить свои позиции для будущих переговоров о мире через продолжение конфликта. По его мнению, такой подход не способствует достижению устойчивого мира и требует пересмотра. 

    «Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.

    Напомним, в сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создали платформу «Друзья мира», чтобы добиться мира на Украине. Глава китайского МИД Ван И отмечал, данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев.

    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу

    Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    @ Petr David Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.

    Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

    Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

    Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

    Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

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    1 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    The Economist: Китай обеспокоен сближением России и КНДР

    Зарубежные СМИ сообщили о недовольстве Китая из-за укрепления связей России и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи, сообщил The Economist.

    По информации издания, сближение между Россией и КНДР вызывает обеспокоенность Пекина, который традиционно оказывал значительное влияние на Пхеньян, передает RT.

    По словам обозревателей, Китай больше заинтересован в поддержании стабильности на Корейском полуострове, чем Москва. Сотрудничество с Россией может дать КНДР дополнительную уверенность и подтолкнуть ее к провокациям в отношении Южной Кореи, что вызывает тревогу у Китая.

    В публикации приводятся слова аналитика, который отмечает: «Китайцы всегда говорят, что не имеют влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние». Таким образом, Китай обеспокоен возможной потерей своего влияния на Пхеньян и потенциальными изменениями в стабильности региона.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить. Одновременно с этим министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен отметил, если КНДР отправит военных в Россию, то это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове.

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    1 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    The New York Times: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские официальные лица обратились к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы предотвратить участие войск КНДР в боевых действиях на стороне России в зоне спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

    Официальные лица США пытаются воздействовать на Китай, чтобы Пекин остановил отправку северокорейских войск, передает The New York Times.

    По данным газеты, Госдепартамент США недавно обсудил эту проблему с китайскими дипломатами, в частности, на этой неделе состоялась встреча с послом Се Фэном в Вашингтоне.

    Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Андреем Ермаком, заявив, что северокорейские войска могут стать законными военными целями в случае их участия в боевых действиях. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь призвал американские агентства передать свои опасения Китаю, подчеркивая возможные последствия.

    В материале New York Times указано, что Китай проявляет обеспокоенность относительно участия Северной Кореи в войне на Украине из-за возможного вовлечения европейских стран в восточноазиатские дела.

    Как подчеркивает издание, американские официальные лица надеются, что Китай передаст свои опасения лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Более того, США активизировали дипломатические усилия с другими странами, включая Японию и Южную Корею, для выработки общей позиции по этой проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    2 ноября 2024, 08:37 • Новости дня
    Словакия решила присоединиться к китайской группе «Друзей мира» по Украине
    Словакия решила присоединиться к китайской группе «Друзей мира» по Украине
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия намерена присоединиться к международной группе «Друзья мира», занимающейся урегулированием конфликта на Украине, заявил во время визита в Китай премьер-министр Роберт Фицо.

    По его словам, республика присоединится к группе «Друзей мира» для помощи в урегулировании конфликта на Украине.

    «Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», – заявил Фицо.

    Премьер Словакии также выразил мнение, что Запад придерживается нереалистичной стратегии, исходя из которой Украина сможет улучшить свои позиции для будущих переговоров о мире через продолжение конфликта. По его мнению, такой подход не способствует достижению устойчивого мира и требует пересмотра.

    Группа «Друзья мира» была создана для содействия дипломатическим усилиям в разрешении кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний. Председатель КНР Си Цзиньпин оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность.

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    1 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Посол Китая в США призвал к мирным переговорам по Украине

    Пекин не изменил свою позицию по украинскому конфликту на фоне сообщений об отправке войск КНДР в Россию

    Tекст: Максим Попов

    Китайская сторона подтвердила свое стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине, сохраняя неизменной позицию о важности переговоров, заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

    По его словам, позиция Китая по украинскому кризису остается неизменной. Пекин по-прежнему продолжает настаивать на урегулировании конфликта путем мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай стремится к политическому урегулированию украинского кризиса и будет дальше играть конструктивную роль в этом направлении. Он также отметил, что Китай и США поддерживают регулярную и нормальную связь по вопросам китайско-американских отношений, а также международных и региональных вопросов.

    До этого издание The Economist сообщило, что Китай обеспокоен сближением России и КНДР.

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    1 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Кремль удивило желание Трампа «разъединить» Россию и Китай

    Песков: Кремль недоумевает, зачем Трамп хочет «разъединить» Россию и Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Москвой и Пекином не направлено против третьих стран, непонятно желание ему противодействовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков выразил недоумение по поводу заявления Дональда Трампа, который заявил, что в случае победы на выборах президента США намерен «разъединить» Россию и Китай. Он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем носит стратегический и привилегированный характер и не направлено против третьих стран, передает ТАСС.

    Песков отметил, что заявления, подобные высказыванию Трампа, являются частью политической риторики в ходе предвыборной гонки в США.

    «Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального – мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, экстравагантные заявления кандидатов звучат в горячке предвыборной гонки, что не соответствует политической культуре в России.

    Трамп заявил, что если он победит на предстоящих выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    Трамп также заявлял о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия.

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    1 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    @ Kay Nietfeld/DPA,Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.

    Си Цзиньпин отметил, что Словакия демонстрирует рациональный подход к ситуации на Украине, который вызывает уважение, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Китай придерживается последовательной и принципиальной политики в отношении украинского кризиса. По его словам, Братислава проявляет объективность и здравый смысл в своем отношении к конфликту, что позволяет поддерживать стабильность и мир в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    31 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    МИД КНР: Россия и Китай создали новую парадигму отношений

    МИД КНР: Россия и Китай создали новую парадигму отношений великих держав

    Tекст: Вера Басилая

    Китай и Россия нашли правильный путь сосуществования для соседних крупных держав, который основывается на принципах неприсоединения к альянсам, отказа от конфронтации и ненацеливания на третьи стороны, заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

    «Мы создали новую парадигму отношений между крупными державами, отличную от периода холодной войны», – приводит ТАСС слова Сяогана.

    Глава Минобороны КНР Сяоган добавил, что расширение сотрудничества между Россией и Китаем улучшает благосостояние их народов и вносит вклад в международную справедливость.

    Он подчеркнул, что углубление и расширение всесторонней стратегической координации и практического сотрудничества между КНР и Россией способствует поддержанию глобальной стратегической стабильности и содействию международной справедливости.

    Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в Пекине с замглавы МИД России Андреем Руденко заявил, что международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам.

    Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.

    Владимир Путин на саммите БРИКС заявил об образцовых отношениях России и Китая.

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    30 октября 2024, 13:47 • Новости дня
    Ван И заявил о стабильности отношений России и Китая

    Ван И отметил независимость отношений России и Китая от международной обстановки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в Пекине с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.

    «Развитие отношений между двумя странами следует определенной исторической логике и обладает мощной внутренней движущей силой», – сказал Ван И. Он также добавил, что отношения не направлены против третьих сторон и не подлежат вмешательству, сообщает ТАСС.

    Ван И отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения сохранили здоровую динамику развития, что соответствует интересам народов обеих стран. Кроме того, он подчеркнул вклад России и Китая в защиту целей и принципов Устава ООН.

    Министр также обратил внимание на значимость встречи Си Цзиньпина и Путина на саммите БРИКС в Казани. Он заявил, что консенсус, достигнутый двумя лидерами, крайне важен для дальнейшего сотрудничества. Ван И подчеркнул, что необходимо реализовать новые договоренности, чтобы сохранить динамику развития группы БРИКС и укрепить объединение Глобального Юга.

    Заглавы МИД Андрей Руденко отметил, что взаимодействие России и Китая находится на наивысшем этапе развития. Он подчеркнул важность контактов между лидерами двух стран, а также значимость договоренностей, достигнутых в Казани.

    Ранее Ван И заявил, что отношения Пекина с Москвой обладают мощной внутренней движущей силой и не терпят внешнего вмешательства.

    Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.

    Путин на саммите БРИКС  отмечал, что несмотря на негативные внешние факторы, продолжают увеличивать двусторонний товарооборот.

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    1 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин: Коррупционеры продолжат руководить ЕС из-за США

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока Евросоюз остается удобным инструментом США, руководство его институтами будет оставаться под влиянием коррупционеров и преступников.

    В своем Telegram-канале он высказал мнение, что Евросоюз будет оставаться под управлением коррумпированных политиков до тех пор, пока это выгодно США. Володин заявил, что Вашингтон использует европейские институты как инструмент для принятия выгодных решений.

    Он напомнил, что в ноябре начнет работу обновленный состав Еврокомиссии, а в декабре – Европейского совета. Володин выразил мнение, что США поставили на руководящие посты коррумпированных политиков, чтобы иметь послушных и управляемых союзников. Он подчеркнул, что такие политики готовы принимать решения, которые выгодны США, даже если это наносит ущерб гражданам и государствам Европы.

    Володин также указал на конкретных европейских политиков, которых он считает коррумпированными: главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберту Метсолу и будущего председателя Европейского совета Антониу Кошту.

    «Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами. Подобное притягивает подобное», – заключил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил: саммит стран БРИКС в Казани показал, что попытки США и ЕС изолировать Россию провалились благодаря участию представителей 36 стран.

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    2 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    Можин заявил о гибели экономики ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми, выразил мнение бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

    По его словам, экономика стран Европейского союза находится в кризисном состоянии, так как отказ ЕС от российских энергоресурсов привел к серьезным последствиям, передает РИА «Новости».

    Можин подчеркнул, что на протяжении более 50 лет Европа процветала благодаря дешевым и надежным энергетическим поставкам из России.

    Также он отметил, что решение отказаться от российских энергоносителей принималось не без влияния США, которые сыграли роль «старшего брата».

    Можин выразил сомнения в том, что экономика ЕС сможет быстро восстановиться после этого решения.

    «В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

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    2 ноября 2024, 06:59 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Харрис провести переговоры с Россией и Китаем

    Трамп считает Харрис неспособной вести ядерные переговоры с Россией или Китаем

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выразил сомнения в способности Камалы Харрис справиться с переговорами с Россией и Китаем на посту президента США, назвав ее слабым и некомпетентным лидером.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил сомнения в способности своей соперницы Камалы Харрис справиться с международными переговорами, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что не доверил бы Харрис переговоры с такими странами, как Россия и Китай, особенно по вопросам, касающимся ядерной войны. «Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю», – приводит агентство цитату Трампа на митинге в Милуоки.

    Трамп также выразил недоверие к способностям Харрис справиться с экономическим кризисом в стране. Он добавил, что «нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ».

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В условиях обостряющейся международной обстановки выборы приобретают особую значимость. До этого Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США.

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