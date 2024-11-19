Стало известно о запуске движения по участку трассы М-12 Дюртюли – Ачит в 2025 году

Участок трассы М-12 Дюртюли – Ачит пообещали открыть в июне 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Петушенко пояснил, что движение по дороге Дюртюли – Ачит планируется запустить в июне 2025 года. Это, по его словам, станет продолжением трассы М-12 «Восток», соединяющей Казань и Екатеринбург, передает ТАСС.

Петушенко отметил, что строительство идет в соответствии с графиком, и готовность основного участка составляет 90%. Он также подчеркнул, что «ввод по контракту запланирован на июль 2025 года». Тем не менее текущий год был отмечен сложной ситуацией из-за большого количества осадков в Башкортостане, что вызвало некоторые сложности в строительстве.

В октябре правительство направило на строительство и реконструкцию четырех участков трассы М-12 «Восток» 9 млрд рублей. Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2025 году планируется продлить трассу М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени.