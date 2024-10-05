Кабмин выделил 9 млрд рублей на М-12 «Восток»

Правительство направило 9 млрд рублей на модернизацию трассы М-12

Tекст: Вера Басилая

Правительство выделило на опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог для продления трассы М-12 «Восток» 9 млрд рублей, сообщает сайтся на кабмина.

Ожидается, что до конца года уже будет запущено движение по новым участкам, которые станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Средства направлены на строительство обходных участков Нижнекамска и Набережны Челнов в Татарстане, а также населенных пунктов Верхнеяркеево, Исаметово, Лаяшты, Асяново, Ишкарово в Башкирии. Кроме того, запланирована реконструкция двух участков дорог на территории Татарстана.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вопрос выделения средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 октября.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2025 году планируется продлить трассу М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени.

