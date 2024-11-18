Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали заморозку конфликта на Украине

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали инициативу о заморозке конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данная тема не поднималась между лидерами двух стран, сообщает ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган намерен предложить на саммите G20 в Рио-де-Жанейро инициативу по замораживанию конфликта на Украине по текущей линии фронта. Однако, по словам Пескова, Кремль пока не располагает никакими деталями или данными об этой инициативе.

«Нет, она не обсуждалась, и пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счет, мы не знаем, о чем может идти речь», – сказал Дмитрий Песков. Таким образом, на данный момент конкретики относительно турецкой инициативы нет, и российская сторона не может прокомментировать ее содержание.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем саммите G20 в Бразилии представит план заморозки конфликта на Украине по текущей линии фронта и создания демилитаризованной зоны под контролем международных войск.

До этого Турция глава МИД Хакан Фидан отмечал, что страна будет продолжать прилагать усилия для прекращения конфликта.