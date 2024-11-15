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Турция пообещала продолжить усилия для прекращения конфликта на Украине
Глава МИД Турции заявил о продолжении усилий для урегулирования конфликта на Украине
Турция будет продолжать прилагать усилия для прекращения конфликта на Украине, сообщил глава МИД Хакан Фидан, подчеркнув, что Анкара готова предоставить любую поддержку ради мирного урегулирования.
Глава МИД Турции Хакан Фидан, в эфире телеканала A haber, подчеркнул, что Турция и ее ведомства обязуются продолжать активно работать над прекращением конфликта на Украине. По словам Фидана, страна готова оказать всестороннюю поддержку в целях окончания военных действий, включая предоставление площадки для переговоров и участие в зерновом соглашении, передает ТАСС.
Фидан отметил, что турецкие ведомства активно занимаются разработкой предложений для урегулирования конфликта. Он похвалил национальную разведывательную организацию за ее работу в этом направлении и добавил, что другие учреждения Турции также активно вовлечены в процесс. Глава МИД подчеркнул важное значение позиции президента Турции по этому вопросу.
Он также заверил, что Анкара не преследует цели приобрести дополнительные политические дивиденды благодаря этой деятельности. По словам Фидана, основным приоритетом внешней политики Турции является предотвращение войн и конфликтов в непосредственной близости от ее границ.
Напомним, ранее Фидан призвал завершить конфликт на Украине с учетом ее территориальной целостности.