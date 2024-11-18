Песков: Инициативы от Парижа по поводу звонка Путину не было

Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить

Дипломат Долгов: Реальной целью США остается нанесение стратегического поражения России

Tекст: Анастасия Куликова

«Сообщения о решении по дальнобойному вооружению фигурировали пока только в прессе, а официальные лица на Западе отказываются от комментариев. Мне кажется, речь может идти о спровоцированных утечках. Впрочем, не исключена и преднамеренная провокация», – допустил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Он напомнил, что незадолго до появления информации о дальнобойной эскалации западные СМИ активно спекулировали на теме мирных переговоров.

«Очевидно, что реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Разговоры Запада и Киева о мире, как правило, означают лишь то, что они готовят новые провокации», – подчеркнул собеседник, отметив, что Москва не верит в серьезность текущих миротворческих сигналов Запада.

Кроме того, как полагает дипломат, этот шаг администрации Джо Байдена призван усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса. На этом фоне Долгов обратил внимание на то, когда именно решение по дальнобойному вооружению появилось в СМИ.

«Сейчас в США переходный период, 20 января 2025 года в должность президента должен вступить Трамп. Передача власти – это удачный момент, когда ответственность за последствия ударов вглубь России можно будет переваливать друг на друга», – рассуждает спикер. Он признался, что нынешний шаг администрации Байдена был в некотором смысле предсказуемым: «нынешняя американская власть больше ничего не может сделать, кроме как заниматься провокациями, пытаться что-то урвать и как-то нагадить».

По оценкам Долгова, администрация Байдена войдет в историю как самая слабая и недееспособная, которая при этом поставила мир на грань очень серьезной эскалации. «Не хотел бы я быть Байденом», – иронично отметил собеседник. Вместе с тем он отметил, что решения по целям для ударов вглубь российской территории будет принимать не Украина, а страны НАТО во главе с США. «Наш президент объяснял, что самостоятельно ВСУ не могут использовать западное дальнобойное вооружение. А это означает изменение сути конфликта», – напомнил эксперт.

Он подчеркнул: «раствориться и уйти от ответственности» за свои действия Штатам не удастся. «Последствия их решения могут напрямую затронуть интересы Вашингтона. А у Киева – с ракетами или без них – шансов переломить ситуацию на поле боя нет», – уточнил дипломат. Что касается реакции Москвы на дальнобойную эскалацию Запада, то спикер вновь обратился к заявлениям Владимира Путина. «У нас есть оружие и все средства для ответа. Мы своими интересами не поступимся», – заключил Долгов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.