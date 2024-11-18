  • Новость часаКремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России
    Захарова напомнила ответ Путина об ударах западными ракетами вглубь России
    Европа резко увеличила отбор газа из хранилищ
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Команда Трампа заявила о пересмотре решения Байдена по ATACMS
    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить
    Пекин заявил о важности охлаждения ситуации на Украине
    Президент Абхазии оценил перспективы выхода из политического кризиса
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 12:47 • Новости дня

    Песков: Инициативы от Парижа по поводу звонка Путину не было

    Tекст: Вера Басилая

    Париж пока не проявил инициативу для телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская сторона пока не получала никаких инициатив от Парижа на проведение телефонного разговора между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости для всех контактов и что Россия не была инициатором прекращения общения.

    «Как только с французской стороны или от других стран появится желание провести беседу, они смогут это сделать», – заявил Песков.

    Ранее Эммануэль Макрон допустил телефонный разговор с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».

    При этом французский президент заявил, что, по его мнению, «Путин не готов к переговорам с Киевом».

    Напомним, Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности, и подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (15)
    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (29)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



    Коментарии (56)
    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

    Коментарии (19)
    18 ноября 2024, 10:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны

    Сийярто обвинил США и ЕС в готовности расширить конфликт на Украине до мировой войны

    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе в своем отчаянии готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что сторонники войны, находясь в отчаянии, готовы дойти «до самого худшего» рассмотреть возможность расширения боевых действий на Украине до мирового уровня, передает ТАСС.

    При этом Сийярто прямо не упомянул, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать свои системы вооружений большой дальности для ударов вглубь России.

    Ранее Сийярто заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине из-за невозможности Европы в одиночку поддерживать украинскую армию.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией после одобрения Джо Байденом ракетных ударов ATACMS вглубь российской территории.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Le Figaro удалила фразу о разрешении Парижа на удары вглубь России

    Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России была удалена из статьи Le Figaro, хотя в видеосюжете на сайте издания она сохранилась.

    Французская газета Le Figaro удалила из своей статьи на сайте фразу о том, что Франция и Британия разрешили наносить удары по территории России ракетами SCALP и Storm Shadow, передает ТАСС.

    Изменения были внесены в материал, который изначально ссылался на публикацию The New York Times о разрешении президентом США Джо Байденом использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

    Хотя фраза исчезла из статьи, в описании видеосюжета на сайте Le Figaro она все еще присутствует.

    На данный момент ни США, ни Франция, ни Британия официально не объявляли о разрешении применять ракеты для ударов по России.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Ранее The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Следом французское издание Figaro сообщило, что Париж и Лондон позволили наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил изменение позиции Парижа и Лондона по ударам вглубь России ради обеспечения безопасности Европы.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 03:28 • Новости дня
    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину

    Макрон не исключил телефонного разговора с Путиным, Стармер сообщил об отсутствии подобных планов

    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину
    @ Henri Szwarc/Starface/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у него таких планов нет.

    Макрон заявил, что разговор будет возможен, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Он выразил поддержку дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Однако, как заявил Макрон, речь не должна идти о «капитуляции Украины», передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    При этом французский президент заявил, что, по его мнению, «Путин не готов к переговорам с Киевом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    В свою очередь, Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России, сказал, что «это дело канцлера Шольца – с кем ему говорить». «Я не планирую разговаривать с Путиным», – заявил Стармер Sky News.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил ARD о необходимости продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине: «Нужно постоянно пытаться это делать и одновременно поддерживать Украину». Он также сказал, что не видит изменения курса Москвы.

    Напомним, Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    Коментарии (5)
    16 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Заложников в пригороде Парижа захватил сын владельца ресторана

    Figaro: Заложников в ресторане в пригороде Парижа захватил сын владельца заведения

    Tекст: Вера Басилая

    Сын владельца ресторана в пригороде Парижа взял в заложники нескольких сотрудников заведения, угрожая совершить самоубийство, вооружившись ножом, сообщила газета Figaro.

    По данным газеты Figaro, мужчина захватил трех-четырех работников ресторана и угрожает покончить с собо, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что захват был совершен хозяином ресторана. Однако уточняется, что речь идет о сыне владельца заведения. СМИ со ссылкой на полицейских сообщили, что он вооружен ножом.

    Парижская полиция подтвердила, что мужчина хочет покончить с собой. На место происшествия прибыл посредник французского спецназа BRI, который ведет переговоры с захватчиком.

    Ранее в пригороде Парижа, в городе Исси-Ле-Мулино, произошел захват заложников в ресторане, и полиция оцепила район.

    Франс Пресс сообщило, что захват заложников произвел хозяин ресторана.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2024, 18:15 • Новости дня
    Из ресторана под Парижем освободили четверых заложников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взятых в заложники четверых работников ресторана в городе под французской столицей освободили, сообщают местные телеканалы.

    Правоохранители освободили четверых человек, подозреваемого задержали, сообщил источник телеканала BFMTV, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что у освобожденных нет травм и ранений.

    Ранее полиция начала переговоры с захватившим заложники в ресторане. СМИ писали, что захватчиком оказался сын владельца ресторана.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    В США предрекли конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России

    Американский журналист Хинкл заявил, что удары ATACMS вглубь России станут концом Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Решение США о применении ракет ATACMS против России приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По словам Хинкла, Зеленский якобы «решил свою судьбу» и что его мир вскоре рухнет, как это происходит со всеми «марионетками США», передает ТАСС.

    Журналист также назвал украинского лидера «ходячим мертвецом», подчеркивая свою уверенность в скором завершении его политической карьеры.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

    Миллиардер Илон Маск заявил, что Москва может зеркально ответить на это решение.

    Президент России Владимир Путин говорил, что такие удары изменят «саму природу конфликта» и потребуют привлечения военных специалистов НАТО, что будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Ульянов допустил изменение позиции Парижа и Лондона по ударам вглубь России

    Постпред Ульянов допустил изменение позиции Парижа и Лондона по ударам вглубь России ради безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия ради безопасности Европы могут сменить позицию по ударам вглубь России, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов допустил, что позиция Франции и Великобритании по разрешению ударов дальнобойными ракетами вглубь России, может измениться, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Парижа и Лондона все еще есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует безопасность Европы.

    «Больше нет места примитивным политическим играм», – заявил Ульянов.

    Ранее The New York Times писала, что Байден якобы разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. После этого издание Figaro сообщало, что Париж и Лондон также дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «такие вещи не анонсируют». Президент России Владимир Путин говорил, что такие удары изменят «саму природу конфликта» и потребуют привлечения военных специалистов НАТО, что будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2024, 16:34 • Новости дня
    Захват заложников произошел в ресторане в пригороде Парижа

    В пригороде Парижа в ресторане Исси-Ле-Мулино захватили заложников

    Tекст: Вера Басилая

    В пригороде Парижа, в городе Исси-Ле-Мулино, произошел захват заложников в ресторане, полиция оцепила район, сообщил телеканал BFMTV.

    В ресторане французского города Исси-Ле-Мулино, расположенном неподалеку от Парижа, произошел–захват заложников. Полиция и спасательные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и оцепили район, передает ТАСС.

    Согласно последним данным от агентства Франс Пресс, захватчиком является хозяин ресторана, а среди заложников – несколько сотрудников заведения. О мотивах захватчика пока ничего не известно. Уточняется, что хозяин забаррикадировался в заведении, передает РИА «Новости».

    Ранее уроженец Чечни был задержан во Франции за подготовку теракта на Олимпиаде.

    Также помощник террористов в Charlie Hebdo получил пожизненный срок.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить

    Дипломат Долгов: Реальной целью США остается нанесение стратегического поражения России

    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Тем временем администрация Джо Байдена хочет усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Сообщения о решении по дальнобойному вооружению фигурировали пока только в прессе, а официальные лица на Западе отказываются от комментариев. Мне кажется, речь может идти о спровоцированных утечках. Впрочем, не исключена и преднамеренная провокация», – допустил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Он напомнил, что незадолго до появления информации о дальнобойной эскалации западные СМИ активно спекулировали на теме мирных переговоров.

    «Очевидно, что реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Разговоры Запада и Киева о мире, как правило, означают лишь то, что они готовят новые провокации», – подчеркнул собеседник, отметив, что Москва не верит в серьезность текущих миротворческих сигналов Запада.

    Кроме того, как полагает дипломат, этот шаг администрации Джо Байдена призван усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса. На этом фоне Долгов обратил внимание на то, когда именно решение по дальнобойному вооружению появилось в СМИ.

    «Сейчас в США переходный период, 20 января 2025 года в должность президента должен вступить Трамп. Передача власти – это удачный момент, когда ответственность за последствия ударов вглубь России можно будет переваливать друг на друга», – рассуждает спикер. Он признался, что нынешний шаг администрации Байдена был в некотором смысле предсказуемым: «нынешняя американская власть больше ничего не может сделать, кроме как заниматься провокациями, пытаться что-то урвать и как-то нагадить».

    По оценкам Долгова, администрация Байдена войдет в историю как самая слабая и недееспособная, которая при этом поставила мир на грань очень серьезной эскалации. «Не хотел бы я быть Байденом», – иронично отметил собеседник. Вместе с тем он отметил, что решения по целям для ударов вглубь российской территории будет принимать не Украина, а страны НАТО во главе с США. «Наш президент объяснял, что самостоятельно ВСУ не могут использовать западное дальнобойное вооружение. А это означает изменение сути конфликта», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: «раствориться и уйти от ответственности» за свои действия Штатам не удастся. «Последствия их решения могут напрямую затронуть интересы Вашингтона. А у Киева – с ракетами или без них – шансов переломить ситуацию на поле боя нет», – уточнил дипломат. Что касается реакции Москвы на дальнобойную эскалацию Запада, то спикер вновь обратился к заявлениям Владимира Путина. «У нас есть оружие и все средства для ответа. Мы своими интересами не поступимся», – заключил Долгов.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Полиция во Франции начала переговоры с захватившим людей в заложники мужчиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французские правоохранители приступили к переговорам с захватившим заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщают местные телеканалы.

    Переговоры с захватчиком продолжаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В субботу в пригороде Парижа, в городе Исси-Ле-Мулино, в ресторане мужчина захватил заложников, полиция оцепила район. Позднее СМИ уточнили, что захватчиком оказался сын владельца ресторана.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    Польша подняла самолеты из-за активности России

    Польша подняла истребители из-за активности России в украинском воздушном пространстве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье утром Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей и привела в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО из-за активности России, связанной с применением ракет и беспилотников против объектов на Украине.

    Польша вместе с союзниками впервые за последние три месяца подняла в воздух дежурные пары истребителей, сообщает ТАСС. Это произошло в воскресенье утром, и причиной стала наблюдаемая «активность России», как сообщается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

    В сообщении подчеркивается, что польские и союзные самолеты были подняты в польском воздушном пространстве. Польская армия также привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности.

    Спустя три часа после поднятия истребителей в воздух, около 11:30 по московскому времени, командование приняло решение вернуть самолеты на землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа польские истребители подняли в воздух из-за активности российской дальней авиации, в частности, из-за бомбардировщиков и транспортных самолетов. Польша ранее также подняла в воздух военные самолеты в ответ на аналогичную активность авиации России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Le Figaro удалила фразу о разрешении Парижа на удары вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить ракетами вглубь России
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    Бербок поддержала решение США об ударах по России
    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России
    В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
    Продажи игристых вин в России выросли на 10,9%

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»

    Протесты в Абхазии привели к захвату оппозицией комплекса правительственных зданий и переезду президента из столицы в его родовое село. В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............