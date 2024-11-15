В Нижнем Новгороде прошел финал «Большой перемены» для студентов

Tекст: Дарья Григоренко

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин. Его зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Убежден, что участие в «Большой перемене» – это прекрасная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде, вместе воплощать в жизнь перспективные идеи и инициативы. И конечно, в Год семьи многие мероприятия форума посвящены таким важным темам, как сбережение исторической памяти, укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, которые объединяют все поколения граждан России», – говорится в приветствии.

Президент России в приветствии также подчеркнул, что специалисты рабочих профессий – это опора национальной экономики, ключевых отраслей. От их знаний, умений, навыков прямо зависит будущее отечественной промышленности, высокотехнологичных индустрий, модернизация гражданских оборонных предприятий, ЖКХ и строительного комплекса. Поэтому государство и впредь будет уделять приоритетное внимание повышению общественного авторитета рабочих профессий, качества подготовки молодежи в колледжах и лицеях.

Кириенко присоединился к поздравлениям студентов СПО. «В этом году в конкурсе «Большая перемена» для студентов колледжей и техникумов участвовали миллион человек. Каждый из сидящих в зале уже стал лучшим среди миллиона ярких ребят со всей России. Вы талантливы и молоды, а Россия сегодня – страна возможностей. Вы все молодцы и у вас все получится! Мы в вас верим!» – отметил он.

Участников также поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который отметил, что регион активно развивает сферу среднего профессионального образования и создает технопарк СПО «Нижполиграф». По его словам, это дает молодежи новые возможности для роста и развития.

В топ регионов по числу победителей конкурса вошли Краснодарский край, Кемеровская, Ростовская, Курская, Новосибирская области, а также Москва и Петербург. Победители среди студентов выпускных курсов получат по 1 млн рублей на образование или запуск стартапа, а педагоги – наставники победителей – по 150 тыс. рублей. Победители командного трека конкурса из топ-20 образовательных организаций СПО получат 2 млн рублей на обновление образовательной среды. Финал конкурса проходил в рамках Всероссийского слета «СПОдвижники».