Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.5 комментариев
Песков: Участники «Времени героев» получат высокие назначения
Песков заявил о возможности губернаторских назначений для ветеранов СВО по программе «Время героев»
Выпускники программы «Время героев» могут занять высокие должности, включая губернаторские, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он не исключил, что выпускники программы «Время героев», направленной на подготовку лидеров из числа участников специальной военной операции (СВО), вскоре займут высокие посты, включая губернаторские. Песков отметил, что назначения не являются разовыми акциями, а представляют собой постоянный процесс, передает ТАСС.
Песков также подчеркнул, что ветераны СВО будут востребованы в российском обществе, где их уважают и видят героями. Он добавил, что второй поток программы был инициирован из-за большого интереса со стороны ветеранов СВО, многие из которых уже подали заявки в первые часы после объявления о начале нового потока 14 ноября.
Ранее в Telegram-канале программы «Время героев» было заявлено, что в ближайшее время ожидаются 46 назначений участников проекта, а уже 12 выпускников первого потока заняли различные должности. Артем Жога стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область, а Артур Орлов руководит «Движением первых». Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
Напомним, программа «Время героев» объявила дополнительный набор, а за первые восемь часов регистрации поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению.