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Экс-замглавы НАТО предположила возможные предложения Трампа России
Экс-замгенсекретаря НАТО: Трамп может потребовать от России уступок для урегулирования конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может потребовать от России уступок по украинскому конфликту, заявила бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может использовать три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у президента РФ Владимира Путина затруднений, передает Газета.Ru.
По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для описания статуса Западной Германии после Второй мировой войны. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок.
Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что в случае изменения ориентиров, для Украины может быть установлена конечная дата для достижения окончательных результатов – 20 лет.
Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.
В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.