  • Новость часаЧисло жертв после ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2024 год подарил России приятные финансовые неожиданности
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Лукашенко назвал количество комплексов «Орешник» для размещения в Белоруссии
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    ЕС решил ввести санкции против теневого флота России
    Путин высказался о будущем применении «Орешника»
    Вучич обсудил с Зеленским улучшение сотрудничества
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Директор ВОЗ оказался в аэропорту Саны во время удара Израиля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня

    Число жертв после ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50

    Более 50 человек погибли от авиаударов ВВС Пакистана в провинции Пактика

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

    Коментарии (11)
    26 декабря 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии

    Военный эксперт Лямин: Иран может поддержать народные протесты на западе Сирии

    Эксперт оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Протесты алавитов в Сирии вызваны отсутствием чувства безопасности у религиозного меньшинства. Вероятно, новым властям республики удастся подавить недовольства, но если население Тартуса и Латакии поддержит Иран, нестабильность в регионе может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее в Сирии в ходе операции по преследованию сторонников бывшего режима погибли 14 силовиков.

    «Алавиты перестали чувствовать «почву под ногами». Еще недавно власть Башара Асада опиралась на эту религиозную группу. Сегодня же представители меньшинства подвергаются нападкам со стороны собственных сограждан. Никто не забыл, что при прошлом правительстве они составляли «костяк» армии и спецслужб», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «С момента падения режима Асада произошло несколько случаев расправы над алавитами. К каким-то из них были причастны сторонники правящего в Сирии движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Другие стали выражением стихийной общественной обиды на предыдущую власть», – продолжает он.

    «Так или иначе, алавиты серьезно опасаются за свое будущее. Это ощущение отсутствия безопасности и толкает их на протесты. При этом в данном случае не стоит называть их «сторонниками Асада». Они выходят на улицы не в поддержку ушедшего режима. Их главная цель – отстоять собственные религиозные права», – акцентирует собеседник.

    «При этом для ХТШ достаточно сложно поставить под контроль регионы, где проживают алавиты. Между сторонами имеется взаимное недоверие. Первые не хотят сотрудничать с местными, поскольку для них те «запятнаны» взаимодействием с Асадом. Приходится отправлять в те же Тартус и Латакию «проверенных» сторонников новых властей», – полагает эксперт.

    «Но алавиты не хотят идти на контакт с ХТШ, поскольку в их глазах именно это движение ответственно за начало религиозных гонений. Получается своеобразный замкнутый круг, в рамках которого новым властям достаточно сложно наладить стабильную работу в регионе. Однако перспективы протестов до сих пор остаются туманными», – рассказывает он.

    «Общественные недовольства так и не приобрели институциональной структуры. У людей нет конкретного лидера. Столкновения с силовиками происходят стихийно. Если алавитам удастся выстроить какую-либо организацию, способную говорить от их имени, шансы на успех значительно возрастут», – рассуждает собеседник.

    «Негодование по поводу сложившейся ситуации разделяется большинством представителей религиозного меньшинства. Теоретически их может поддержать Иран через своих прокси, например, «Хезболлу». Если этого не произойдет, то, скорее всего, ХТШ удастся подавить народный протест на начальном этапе», – заключил Лямин.

    Ранее в сирийском Тартусе в ходе операции по преследованию сторонников бывшего режима погибли 14 силовиков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Мухаммед Абдель Рахман. По его словам, несмотря на произошедшее, власти страны намерены «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности» Дамаска.

    На этом фоне губернатор мухафазы Тартус Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Между тем в городах с преимущественно алавитским населением начались массовые протесты.

    Как пишет Aljazeera, в населенных пунктах Латакия, Джабла, Хомс и Тартус тысячи людей вышли на улицы после того, как в Сеть попало видео с кадрами пожара в святыне религиозного меньшинства. Ролик датируется концом ноября – именно тогда вооруженная оппозиция входила в Алеппо. В настоящий момент в регионе действует комендантский час.

    Коментарии (5)
    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

    Коментарии (5)
    26 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово

    Елена Николаенко обвинила ВСУ в расстреле матери и ребенка в Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.

    Украинские военнослужащие перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами расстреляли мать с ребенком, рассказала Елена Николаенко. По ее словам, инцидент произошел в начале октября, когда мать и сын шли по тропинке, где украинские военные вели огонь по мирным жителям, передает РИА «Новости».

    Николаенко отметила, что украинские военнослужащие не щадили никого, стреляли по всем, включая детей, пожилых и женщин. Мать, пытаясь укрыть своего сына, была убита, а ребенок, которому было 12-13 лет, также погиб. На следующий день сосед попытался добраться до тел, но солдаты ВСУ также застрелили его.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о многочисленных свидетельствах военных преступлений ВСУ против мирных жителей в Селидово. По его словам, за два дня до прихода российских сил украинские военные и польские наемники начали расстреливать гражданских, пытаясь обвинить в этом Россию.

    Очевидцы, предоставившие показания, утверждают, что ВСУ заходили в квартиры и убивали семьи, пенсионеров и женщин. Следственные органы документируют и расследуют эти случаи. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность фиксации преступлений киевского режима против мирного населения и наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

    Также сообщалось, что иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, и в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

    Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал в своем Telegram-канале видео первого полета нового ударного беспилотника «КУБ-10Э».

    Этот дрон-камикадзе является новым изделием в линейке «КУБов» и предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов ПВО и ПРО, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Также он может уничтожать объекты тылового обеспечения, полевые склады, стартовые позиции беспилотных комплексов и незакрытые самолеты на аэродромах.

    «КУБ-10Э» способен работать в любое время суток и в сложных погодных условиях, при температурных диапазонах от -30 до +40 градусов Цельсия. Максимальная скорость ветра для его применения составляет 15 м/с. Дальность полета дрона и его боевые возможности значительно превосходят предыдущие модели линейки. Он наводится по заданным координатам с помощью глобальной навигационной спутниковой системы и запускается с катапульты, развивая скорость до 100 км/ч на высоте от 100 до 2500 метров.

    Дрон «КУБ» получил положительные отзывы от военнослужащих за эффективность в зоне СВО. В этом году концерн «Калашников» увеличил его производство почти в 10 раз. Линейка «КУБов» включает несколько модификаций управляемых боеприпасов, и «КУБ-10Э» стал ее улучшением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э», который отличается повышенной дальностью.

    Ранее «Калашников» успешно завершил поставки дронов-камикадзе «Куб» в этом году, значительно увеличив их производство.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.


    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    В Москве представили новый дрон «Сибирячок»

    В Москве показали дрон «Сибирячок» четвертого поколения с улучшенной камерой

    Tекст: Евгения Караваева

    На московском предприятии презентовали новый разведывательный дрон «Сибирячок» с усовершенствованной полетной камерой и технологичным корпусом, который уже используется в зоне СВО.

    В Москве на одном из предприятий был представлен разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения, передает РИА «Новости».

    Усовершенствованная модель отличается улучшенной полетной камерой и более технологичным корпусом, что делает ее удобной в эксплуатации. По словам начальника производства Евгения (фамилия не называется), новая версия дрона способна долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

    «Сибирячок» уже активно применяется в специальной военной операции, и после отгрузки в подразделения дроны сопровождаются группой поддержки предприятия. Цель – обучение военнослужащих их использованию. Важным аспектом является высокая степень локализации производства, которая превышает 85%. В Москве налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников.

    Евгений отметил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих. Дрон представляет собой малогабаритный коптер, специально разработанный для работы в условиях низкой освещенности и ночью. Он оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет эффективно выполнять задачи при любой погоде и в различных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Российские войска освободили 5 кв. км в Курахово

    РФ продвинулись южнее позиций ВСУ в промзоне Курахово, освободив 5 кв. км

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска освободили 5 кв. км территории в Курахово, обойдя позиции ВСУ.

    Российские войска освободили около 5 кв. км территории в Курахово, продвигаясь южнее позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в городской промзоне, сообщает ТАСС. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что бои в промзоне продолжаются.

    «В Курахово продолжаются бои в промзоне, но российские войска хорошо продвинулись, освободив свыше 5 кв. км от района городского совета южнее в сторону Дальнего и западнее в сторону Дачного. Наши обходят промзону города с юга», – заявил Рогов.

    Ранее, 14 декабря, российские войска водрузили триколор над занятым зданием городского совета в западной части Курахово. Позднее, 20 декабря, Рогов сообщил, что вся жилая застройка в населенном пункте перешла под контроль сил РФ, однако подразделения ВСУ продолжают находиться в промзоне, включая территорию Кураховской ТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 03:47 • Новости дня
    Израильский удар по Газе унес жизни пяти человек

    Al Jazeera: израильский удар по Газе унес жизни не менее пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильский удар по району Аз-Зейтун в Газе привел к гибели пяти человек и ранениям более 20. Удар был нанесен по жилому дому.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате израильского удара по району Аз-Зейтун в Газе погибли не менее пяти человек, более 20 получили ранения. Удар был нанесен по жилому дому, в котором проживали погибшие и раненые жители.

    Ливанский канал Al Mayadeen сообщил, что после бомбардировки без вести пропали более тридцати человек. Предполагается, что они могут находиться под завалами разрушенного здания.

    Эскалация на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные силы ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. Эти действия сопровождались убийствами жителей приграничных деревень и захватом около 250 заложников. ХАМАС заявил, что это ответ на действия Израиля против мечети Аль-Акса. В ответ Израиль объявил полную блокаду Газы и начал активно наносить удары по палестинскому анклаву, а также отдельным районам Ливана и Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 14 человек, включая жертв бомбардировок в городах Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командного пункта палестинского движения ХАМАС в Газе, который располагался в здании школы в районе Яффа. Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации Аммара Далула, командира ХАМАС, возглавлявшего подразделение по производству оружия, в результате удара по командному центру в школе «Аль-Хуррия» в Газе.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Иностранные заказчики заинтересовались модернизированной военной техникой России

    Мантуров: Иностранные заказчики интересуются улучшенной военной техникой России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что иностранные заказчики проявляют интерес к модернизированной российской военной технике, адаптированной для условий СВО.

    Мантуров в интервью каналу «Россия-24» заявил, что модернизация идет с учетом фронтовых условий, привлечения внимания и запросов зарубежных партнеров.

    «Сложно скрыть то, что происходит на передовой линии СВО, поскольку все это видно, слышно, об этом говорят. И коллеги этим интересуются и заинтересованы в нашей технике», – отметил он, передает ТАСС.

    Кроме того, Мантуров рассказал о росте обрабатывающей промышленности в России. По его словам, за 11 месяцев она показала рост более 8%, а по итогам 2024 года ожидается увеличение на 7%. «Ну и около 4% сохранится в целом по промышленности», – добавил он.

    Также вице-премьер сообщил, что все оборонные контракты по особо востребованным вооружениям на 2025 год уже заключены, а работа над контрактами на 2026 год продолжается. Основные объемы поставок на текущий год выполнены, и по ряду позиций даже есть перевыполнение графиков.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что производство бронетанковой техники и боевой авиации в России увеличилось в 2,5 раза, легкой бронетехники – в четыре раза, а артиллерии в 15 раз.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по Газе

    Al Jazeera: Израильский удар унес жизни пяти журналистов сети Quds в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара Израиля вблизи больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской сети Quds, сообщило Al Jazeera.

    Как сообщает Al Jazeera, авиаудар Израиля в центральной части Газы унес жизни пяти журналистов палестинской новостной сети Quds. Инцидент произошел в районе больницы Аль-Авда, когда журналисты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат. Рабочий фургон команды попал под удар израильской авиации.

    Авиаудары следуют после масштабной ракетной атаки на Израиль 7 октября 2023 года, осуществленной из сектора Газа. В результате атаки и последующих действий боевиков ХАМАС в приграничных районах было захвачено более 200 израильских заложников, а число погибших израильтян составило около 1,2 тыс. человек.

    В ответ Армия обороны Израиля инициировала операцию под названием «Железные мечи», направленную на удары по гражданским объектам в Газе. Была объявлена полная блокада, что привело к остановке поставок жизненно необходимых ресурсов, таких как вода, электричество и медикаменты. По данным министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта погибло более 45,2 тыс. палестинцев, а число пострадавших превысило 107,5 тыс. человек.

    Министерство иностранных дел России призвало к немедленному прекращению боевых действий, подчеркивая необходимость урегулирования конфликта на основе решений Совета Безопасности ООН и создания Палестинского государства в утвержденных границах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа RT Arabic попала под авиационный удар Израиля в южной части Ливана, в то время как Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты, а Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству Рассела Бентли, в котором обвиняются четверо военнослужащих России, применивших физическое насилие и пытки.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 01:39 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о возвращении семей из Сирии

    Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию двух семей с детьми из Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи с детьми вернулись в Россию из Сирии на борту самолета Минобороны, сообщает Мария Львова-Белова.

    Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, сообщила в своем телеграм-канале о возвращении двух семей с детьми из Сирии в Россию. По ее словам, рейс Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье, доставив семьи на родину.

    Львова-Белова уточнила, что среди вернувшихся была мать с грудным ребенком, а также семья из пяти человек – папа, мама, дедушка и трое детей. Она выразила радость по поводу благополучного завершения операции и возвращения соотечественников.

    Возвращение стало возможным благодаря действиям Минобороны России и содействию уполномоченной по правам ребенка. Операция по репатриации соотечественников из Сирии продолжается в рамках программы по возвращению граждан России из горячих точек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре специальный борт МЧС России Ил-76 привез 60 граждан, включая семьи сотрудников посольства в Ливане, в аэропорт Москвы Жуковский, а в феврале президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 02:07 • Новости дня
    Израильский удар по Газе унес жизни 50 человек

    Минздрав Палестины сообщил о гибели 50 человек при ударе Израиля по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников, сообщили палестинские власти.

    Как сообщает ТАСС, министерство здравоохранения Палестины заявило о гибели около пятидесяти человек, включая пять медиков, в результате авиаудара Израиля по зданию, расположенному рядом с больницей «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Количество пострадавших пока не уточняется.

    «Около 50 человек, в том числе 5 сотрудников больницы „Камаль Адван“, погибли при бомбардировке ВВС Израиля здания, расположенного рядом с медучреждением», – сообщается в заявлении Минздрава Газы, опубликованном в их телеграм-канале. Министерство не предоставило точных данных о числе погибших и пострадавших.

    Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 года, когда вооруженные сторонники движения ХАМАС из Газы проникли на территорию Израиля, убив жителей приграничных населенных пунктов и захватив более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал операцию по уничтожению ХАМАС в анклаве, стремясь ликвидировать военную и политическую структуру движения и освободить всех заложников. Боевые действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые признал ответственность Израиля за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и пригрозил ликвидировать лидеров йеменских хуситов. В результате авиаудара Израиля вблизи больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов палестинской сети Quds.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    СМИ сообщили об 11 обстрелах ДНР за сутки

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 11 раз, выпустив 32 боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранив двух гражданских.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Было выпущено 32 различных боеприпаса, в результате чего получили ранения два гражданских лица.

    Военное следственное управление СК РФ по региону уточнило, что из одиннадцати обстрелов девять зафиксированы на горловском направлении и два на ясиноватском.

    В сообщении ведомства говорится о зафиксированных фактах вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации на данных участках линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Курской области уточняет информацию о возможных жертвах и разрушениях после обстрела города Льгов со стороны ВСУ. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область, повредив девять домов и тринадцать хозпостроек без пострадавших. Сообщалось, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, нанеся серьезные разрушения Никитовскому району города.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 02:55 • Новости дня
    ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области

    Силы ПВО ликвидировали украинский БПЛА над Брянской областью без жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силы ПВО засекли и уничтожили украинский беспилотник, обошлось без пострадавших и разрушений, по данным главы региона Александра Богомаза.

    Как передает ТАСС, силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Инцидент произошел 27 декабря, о чем сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам Богомаза, БПЛА был самолетного типа и был успешно обнаружен и ликвидирован без каких-либо последствий для местного населения. «Пострадавших и разрушений нет», – уточнил он в своем сообщении.

    Губернатор также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые продолжают обеспечивать безопасность и порядок в регионе. Подробности операции пока не разглашаются, однако власти уверены в надежности систем ПВО, защищающих область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области, как сообщало Минобороны.


    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау
    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива нефтепродуктов в Черном море
    Пашинян пригрозил бойкотом саммита ЕАЭС в Белоруссии
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК
    НАСА показало похожее на рождественскую елку звездное скопление

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

    После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина грабит своих ближайших союзников

    Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............