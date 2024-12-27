Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Путин в День спасателя отметил заслуги сотрудников МЧС в обеспечении безопасности России

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям с Днем спасателя, передает ТАСС. В видеообращении глава государства отметил значимость работы спасателей в системе безопасности страны, выразив признание и уважение к ним со стороны общества.



Путин подчеркнул, что сотрудники МЧС оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, будь то природные или техногенные катастрофы, и обеспечивают соблюдение мер безопасности на важных объектах. «Российские спасатели и сейчас – надежное звено в системе безопасности России», – заявил он.

Президент также отметил заслуги МЧС в Курской области, где спасатели оказывают помощь мирным жителям, включая детей и пожилых людей. Путин акцентировал внимание на профессионализме работников МЧС, проявленном в ликвидации последствий паводков и природных пожаров в различных регионах страны в этом году.

В своем обращении Путин выделил важность контроля за безопасностью социальных учреждений, таких как школы и больницы, подчеркнув значимость профилактических мер для предупреждения пожаров. Он добавил, что среди ключевых задач МЧС остаются техническое оснащение ведомства и укрепление социальных гарантий его сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию». Также Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув их важную роль в развитии экономики и благополучии страны.

