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    2024 год подарил России приятные финансовые неожиданности
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    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    27 декабря 2024, 02:00 • Новости дня

    Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

    Путин в День спасателя отметил заслуги сотрудников МЧС в обеспечении безопасности России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность работы сотрудников МЧС, поздравив их с профессиональным праздником и отметив их вклад в безопасность страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям с Днем спасателя, передает ТАСС. В видеообращении глава государства отметил значимость работы спасателей в системе безопасности страны, выразив признание и уважение к ним со стороны общества.

    Путин подчеркнул, что сотрудники МЧС оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации, будь то природные или техногенные катастрофы, и обеспечивают соблюдение мер безопасности на важных объектах. «Российские спасатели и сейчас – надежное звено в системе безопасности России», – заявил он.

    Президент также отметил заслуги МЧС в Курской области, где спасатели оказывают помощь мирным жителям, включая детей и пожилых людей. Путин акцентировал внимание на профессионализме работников МЧС, проявленном в ликвидации последствий паводков и природных пожаров в различных регионах страны в этом году.

    В своем обращении Путин выделил важность контроля за безопасностью социальных учреждений, таких как школы и больницы, подчеркнув значимость профилактических мер для предупреждения пожаров. Он добавил, что среди ключевых задач МЧС остаются техническое оснащение ведомства и укрепление социальных гарантий его сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию». Также Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув их важную роль в развитии экономики и благополучии страны.

    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

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    26 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

    Представитель «Эль-Аль» отметил, что в течение следующей недели будет проведена оценка ситуации в регионе, и на основе анализа будет принято решение о возможном возобновлении полетов, передает РИА «Новости». Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, получат дополнительную информацию от авиакомпании в ближайшее время.

    Напомним, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж упавшего самолета столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    26 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел утреннюю разминку, наколов дров перед важным заседанием Высшего евразийского экономического совета, проходившем в окрестностях Санкт-Петербурга.

    В Telegram-канале «Пул Первого» опубликован фоторяд, на котором находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС.

    «Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» – отмечено в публикации.

    Саммит проходит в Ледовом дворце, расположенном на Карельском перешейке в часе езды от Петербурга. Лукашенко прибыл в город 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего евразийского экономического совета.

    Заседание Высшего евроазиатского совета запланировано на 26 декабря. Ожидается подписание около 20 документов. Лукашенко намерен озвучить цели белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

    Напомним, российский лидер выбрал курорт «Игора» в Ленинградской области местом проведения неформального саммита СНГ, чтобы показать коллегам уникальные места Петербурга и окрестностей. В Кремле отметили, что саммит СНГ проходит в неформальном формате, что позволяет лидерам стран более свободно обсуждать актуальные вопросы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам.

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    26 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения

    Tекст: Александра Юдина

    Среди задержанных в связи с предотвращением покушения на российского офицера оказался его водитель, который помогал организовать взрыв с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк, сообщает ФСБ.

    По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».

    В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.

    «Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.

    ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.

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    26 декабря 2024, 16:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на работу введены в аэропортах Москвы и Калуги для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Пресс-служба Росавиации объявила о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорта Калуги, передает ТАСС. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

    В сообщении добавляется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в условиях введенных ограничений.

    В субботу Росавиация вводила ограничения на работу казанского и ижевского аэропортов, в этот же день вводились ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Накануне временные ограничения вводились на работу аэропорта Казань.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    26 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Лавров призвал Украину провести президентские выборы

    Лавров заявил о необходимости выборов на Украине для легитимности президента

    Лавров призвал Украину провести президентские выборы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что Украина должна провести выборы, чтобы легитимным остался президент, а пока легитимность есть только у Верховной рады.

    Министр сослался на президента России Владимира Путина, который ранее на прямой линии заявил, что украинцы должны самостоятельно разобраться с вопросом легитимности своей власти. Лавров подчеркнул: «Если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», передает ТАСС.

    Выборы, по его мнению, являются неотъемлемой частью процесса восстановления конституционного порядка в стране. Нынешнее положение, согласно российским властям, противоречит принципам, закрепленным в украинской конституции.

    10 декабря экс-министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти. Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    26 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Главврача Балашихинской больницы арестовали за взяточничество

    Михаила Антипова задержали за получение взяток от сотрудников больницы

    Tекст: Денис Тельманов

    Главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, что может привести к 15 годам заключения и штрафу.

    Силовики задержали Михаила Антипова, главврача Балашихинской больницы и депутата городского Совета депутатов Балашихи, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

    По словам источника в правоохранительных органах, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. В результате этого ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и значительный штраф.

    Отметим, что ранее в России неоднократно возникали случаи, когда медицинские работники привлекались к уголовной ответственности за коррупционные действия. В настоящее время продолжается расследование, и вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения для Антипова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления, что подтвердили правоохранительные органы.

    Полковника полиции Александра Басова признали виновным в коррупции и получении взятки, после чего у него конфисковали недвижимость и автомобили на сумму более 206 млн рублей.

    Руководителя «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали в связи с подозрением на злоупотребление должностными полномочиями при строительстве укреплений в регионе.

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    26 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Украинские агенты пытались устроить теракт на вручении грамоты

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве предотвращена попытка теракта с вручением заминированной грамоты в рамке главе проекта «Архангел», сообщил куратор проекта Виталий Романов.

    Сотрудники спецслужб России выявили намерения украинских агентов вручить главе проекта «Архангел» заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой, передает ТАСС.

    Это событие произошло 22 декабря и находилось под контролем российских спецслужб.

    «Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны на месте», – заявил Романов.

    Всероссийский проект «Архангел», основанный в 2022 году, занимается обучением военнослужащих управлению дронами и разработкой беспилотников с использованием современных технологий.

    Проект был создан группой энтузиастов вскоре после начала СВО и нацелен на поддержку российских военных. Попытка теракта была направлена против главы этого проекта, что подчеркивает значимость его деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы. Накануне ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, предотвратив теракт, который планировался спецслужбами Украины против руководителя оборонного предприятия.

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    26 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути»

    Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

    Лавров подчеркнул, что Россия всегда готова к консультациям, если они затрагивают основные причины конфликта и соответствуют принципам, озвученным президентом Владимиром Путиным в июне текущего года, передает ТАСС.

    Министр отметил, что российская сторона не выдвигает предварительных условий для начала таких переговоров, однако требует выполнения ранее достигнутых договоренностей. Лавров указал, что заявления о якобы существующих предварительных условиях являются неверными интерпретациями.

    Лавров также упомянул, что западные партнеры России лгали, когда утверждали, что НАТО не будет расширяться на восток, и игнорировали Устав ООН, в котором говорится не только о территориальной целостности, но и о равноправии и самоопределении народов.

    В четверг Лавров заявил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей. Кроме того, Лавров накануне обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что России необходим постоянный мир с гарантиями, а не временное перемирие, в будущих переговорах по Украине, которые будут сложными.

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    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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