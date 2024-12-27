Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
Японская компания копит запасы виски в Европе перед торговыми войнами
Jim Beam накапливал запасы виски в Европе из-за глобальных торговых угроз
Японская компания Suntory, владеющая брендом Jim Beam, накапливает запасы американского виски в Европе в ответ на потенциальные торговые войны, что может повлиять на их стратегию продаж в США.
Японская компания Suntory, которая в 2014 году приобрела бренд Jim Beam, накапливает запасы американского виски в Европе, передает РИА «Новости». Эта мера принята в ответ на вероятные глобальные торговые войны, которые могут привести к введению новых тарифов на импорт.
Wall Street Journal пишет, что компания также рассматривает возможность увеличения импорта британского виски в Европу и изменения фокуса продаж на американском рынке. Suntory готовится адаптировать свою стратегию в зависимости от развития ситуации на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил ЕС увеличить торговые тарифы, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США, а также от Панамы Трамп требует предоставить Вашингтону право собственности на Панамский канал, считая, что в Панаме злоупотребляют тарифами и взимают с американцев чрезмерные суммы.