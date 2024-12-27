Японская компания копит запасы виски в Европе перед торговыми войнами

Jim Beam накапливал запасы виски в Европе из-за глобальных торговых угроз

Tекст: Евгения Караваева

Японская компания Suntory, которая в 2014 году приобрела бренд Jim Beam, накапливает запасы американского виски в Европе, передает РИА «Новости». Эта мера принята в ответ на вероятные глобальные торговые войны, которые могут привести к введению новых тарифов на импорт.

Wall Street Journal пишет, что компания также рассматривает возможность увеличения импорта британского виски в Европу и изменения фокуса продаж на американском рынке. Suntory готовится адаптировать свою стратегию в зависимости от развития ситуации на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил ЕС увеличить торговые тарифы, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США, а также от Панамы Трамп требует предоставить Вашингтону право собственности на Панамский канал, считая, что в Панаме злоупотребляют тарифами и взимают с американцев чрезмерные суммы.