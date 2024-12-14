Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Белград не будет вводить санкции против Москвы, несмотря на возможное давление со стороны Вашингтона,

Вучич заверил, что Сербия почти три года выдерживает давление и не меняет своей принципиальной позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия объявила о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией. Сербская сторона рассчитывает снизить долю «Газпрома» и «Газпром нефти» в «Нефтяной индустрии Сербии» из-за санкций США.