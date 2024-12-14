Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России
Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России
Сербский лидер Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на возможное давление со стороны США.
По его словам, Белград не будет вводить санкции против Москвы, несмотря на возможное давление со стороны Вашингтона,
Вучич заверил, что Сербия почти три года выдерживает давление и не меняет своей принципиальной позиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия объявила о скором подписании выгодного газового соглашения с Россией. Сербская сторона рассчитывает снизить долю «Газпрома» и «Газпром нефти» в «Нефтяной индустрии Сербии» из-за санкций США.