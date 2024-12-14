Вучич договорился с Фицо посетить парад Победы в Москве

Tекст: Мария Иванова

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что они с премьер-министром Словакии Робертом Фицо планируют посетить парад Победы в Москве 9 мая, пишет РИА «Новости». Празднование будет посвящено 80-летию Победы над фашизмом. Вучич отметил, что если не произойдет что-то непредвиденное, он примет участие в мероприятии.

Вучич ранее заявлял, что для него является честью присутствовать на параде в Москве, он подчеркнул: «Девятого мая День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву».

Президент Сербии подчеркнул, что визит будет осуществлен по приглашению президента России Владимира Путина, которое он получил в ходе телефонного разговора 20 октября.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится критики из Европы за свой визит на парад Победы в Москве и подчеркнул суверенитет страны в этом решении.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил о готовности пожертвовать жизнью ради укрепления сербско-российских отношений, назвав это благом для обеих стран.

В субботу сербский лидер Александр Вучич сообщил, что страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на возможное давление со стороны США.