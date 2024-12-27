Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в январе на большей части России

Вильфанд сообщил о превышении температурной нормы зимой на большей части России

Tекст: Дарья Григоренко

Вильфанд предупредил об аномально высокой температуре в январе на большей части России. По его словам, положительные аномалии прогнозируются на востоке Европейской России, Урале, Западной Сибири и в Красноярском крае. Вильфанд отметил, что на европейской территории страны температура будет около и выше нормы, передает ТАСС.

На остальной азиатской части России возможны отрицательные отклонения из-за влияния антициклона. Что касается осадков, избыток их ожидается в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. В частности, в Мурманской области, Карелии, Ленинградской области, на Таймыре и северо-западе Якутии.

В то же время на юге Европейской России, юге Волги и Урала, на Чукотке, в Магаданской области и Приморском крае прогнозируется дефицит осадков. В остальных регионах количество осадков будет в пределах нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысит полтора градуса, что станет рекордом, это связано с явлением Эль-Ниньо, усиливающим передачу тепла от океана в атмосферу, что вызывает обеспокоенность метеорологов.