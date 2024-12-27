Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.6 комментариев
Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в январе на большей части России
Вильфанд сообщил о превышении температурной нормы зимой на большей части России
В январе 2025 года ожидается значительное превышение температурной нормы на обширной территории России, за исключением азиатской части, где возможны отрицательные отклонения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил об аномально высокой температуре в январе на большей части России. По его словам, положительные аномалии прогнозируются на востоке Европейской России, Урале, Западной Сибири и в Красноярском крае. Вильфанд отметил, что на европейской территории страны температура будет около и выше нормы, передает ТАСС.
На остальной азиатской части России возможны отрицательные отклонения из-за влияния антициклона. Что касается осадков, избыток их ожидается в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. В частности, в Мурманской области, Карелии, Ленинградской области, на Таймыре и северо-западе Якутии.
В то же время на юге Европейской России, юге Волги и Урала, на Чукотке, в Магаданской области и Приморском крае прогнозируется дефицит осадков. В остальных регионах количество осадков будет в пределах нормы.
Ранее Вильфанд сообщил, что в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысит полтора градуса, что станет рекордом, это связано с явлением Эль-Ниньо, усиливающим передачу тепла от океана в атмосферу, что вызывает обеспокоенность метеорологов.