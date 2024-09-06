Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Жена Стрелкова опровергла слухи о его отправке на СВО
Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.
«Это вброс, не является действительностью. Кто-то сделал вброс», – сказала Регинская «Газете.Ru», отвечая на вопрос о выходе Стрелкова из колонии.
Между тем адвокат осужденного Александр Молохов не стал комментировать ситуацию.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что Стрелков якобы добился разрешения для отправки в зону СВО. В июле сообщалось, что Стрелков был отправлен в ИК № 5 в Кирово-Чепецке Кировской области.