Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
Алиев и Токаев обсудили расследование авиакатастрофы под Актау
Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону ход расследования крушения самолета под Актау.
В пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что стороны обменялись мнениями по поводу текущего статуса расследования, передает ТАСС. Лидеры выразили уверенность, что причины инцидента будут полностью установлены.
Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку после авиакатастрофы.