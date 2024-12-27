  • Новость часаДва члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
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    Франция дает Украине имитацию помощи с воздуха
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    Маск сказал, когда Земля станет непригодна для жизни
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    АПЛ «Архангельск» вошла в состав ВМФ
    AZAL приостановила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов
    Доля доллара в мировых резервах упала до минимума с 1995 года
    Предсказано обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    14 комментариев
    27 декабря 2024, 15:56 • Новости дня

    В ДТП с автобусом и грузовиком в Приангарье погибли два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Иркутской области столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, следовавший из Братска в Тулун, в результате чего погибли два человека и двое пострадали.

    Мэр Братска Александр Дубровин в своем Telegram-канале сообщил, что авария произошла из-за столкновения автобуса с грузовиком, стоящим на обочине дороги. По его словам, ДТП случилось за 20 километров до села Покосное.

    Дубровин уточнил, что в результате ДТП погибли два человека и еще двое получили травмы. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и спасатели, уточняются обстоятельства и причины аварии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Светлограде на Ставрополье при столкновении легковой машины с маневровым локомотивом погибли два человека и один пострадал. Как писала газета ВЗГЛЯД, трое детей погибли, а еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае.

    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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    26 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии приоритетом

    Путин назвал улучшение демографии и благосостояния семей приоритетной целью

    Путин назвал улучшение демографии приоритетом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

    Путин поздравил участников церемонии подведения итогов Года семьи, сообщает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости и многодетности являются приоритетной общенациональной целью. Глава государства отметил, что в уходящем году было сделано многое для укрепления общественного авторитета и высокого статуса семьи.

    Путин заявил, что важно продолжать работу по сохранению и развитию семейных основ, особенно уделяя внимание многодетным семьям. Президент указал на значимость домашнего круга в формировании личности и мировоззрения ребенка, где закладываются «такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе».

    Путин также отметил, что большая, дружная семья является мощным оплотом для страны и общества, пожелав участникам церемонии успехов, здоровья и поздравив их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК

    США санкциями сорвали перевод российского взноса в Международный комитет Красного Креста

    США заблокировали перевод российского взноса в МККК
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США незаконными санкциями против Газпромбанка заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает МИД РФ.

    Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел России заявило о блокировке перевода российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста из-за санкций, введенных Министерством финансов США против Газпромбанка в ноябре. В МИД подчеркнули, что такие односторонние меры наносят ущерб не только России, но и международным организациям, которым предназначены средства.

    В сообщении министерства особо отмечено, что препятствия для осуществления выплат в бюджеты ряда международных организаций стали результатом недавних санкций. «Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста», – заявили в министерстве.

    Эти действия США, по словам представителей МИД, являются примером неправомерного вмешательства и нарушают международные нормы. Россия, как подчеркнули в ведомстве, продолжает выполнять свои обязательства перед международными организациями, несмотря на внешние давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    26 декабря 2024, 17:57 • Новости дня
    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи

    Танкер Eagle S задержан в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей связи

    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи
    @ Andrey Arkusha/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.

    Финская полиция и пограничная служба задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, передает ТАСС.

    Танкер под названием Eagle S, принадлежащий компании Caravella, базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и является единственным судном в ее флоте. Правоохранительные органы заявили, что судно подозревается в причастности к повреждению кабеля Estlink 2 и двух других кабелей в Балтийском море.

    По данным отслеживания судов сервиса MarineTraffic, танкер Eagle S замедлил ход в момент, когда произошли повреждения кабелей. Это стало причиной задержания судна финской погранохраной, которая сопроводила его в территориальные воды Финляндии для дальнейшего расследования. Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что обсуждал инцидент с финской коллегой, и подчеркнул, что страны тесно сотрудничают в выяснении причин.

    Цахкна также отметил, что в последнее время в Балтийском море произошло слишком много инцидентов, и высказал предположение о возможной умышленной природе повреждений. На фоне этих событий 25 декабря аварийно отключен энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива.

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    26 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Пашинян пригрозил бойкотом саммита ЕАЭС в Белоруссии
    Пашинян пригрозил бойкотом саммита ЕАЭС в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян после спора на заседании Высшего Евразийского совета (ЕАЭС) с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что армянская делегация может вовсе не участвовать в саммите ЕАЭС в Белоруссии.

    Об этом Пашинян сообщил в своем Telegram-канале, разместив фрагмент видеозаписи встречи, передает ТАСС.

    Армянский премьер заявил, что делегации из Армении могут участвовать в саммите в Белоруссии только дистанционно или вовсе не участвовать. «Делегации из Республики Армения будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в саммите ЕАЭС в Белоруссии», – написал он.

    Поводом для этого заявления стала дискуссия с Лукашенко, разгоревшаяся после того, как Пашинян объявил о дистанционном участии армянской делегации в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, намеченном на май 2025 года.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать доставку армянской делегации на предстоящий саммит ЕАЭС в Минск после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об участии в мероприятии по видеосвязи.

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    26 декабря 2024, 21:37 • Новости дня
    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау

    В аэропорте Актау узнали о взрыве кислородного баллона перед падением самолета

    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Аэропорт Актау получил информацию от руководителя полетов «Ростов» о взрыве кислородного баллона на борту самолета.

    Аэропорт города Актау получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту самолета незадолго до его падения, передает ТАСС.

    Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге сообщил, что из-за этого инцидента пассажиры начали терять сознание. Сообщение о ЧП поступило от руководителя полетов «Ростов» в 10:53, который также запросил реанимацию по прибытии.

    Руководитель полетов «Казаэронавигации» немедленно оповестил все аварийные службы аэропорта. Были задействованы пожарные команды и медицинский персонал, которые готовились к прибытию аварийного судна в аэропорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в авиакатастрофе в Актау выживший пассажир отметил мужество стюардессы, которая помогала людям спастись. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в результате крушения этого самолета. Бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета обнаружили и передали для дальнейшего расследования причин катастрофы.

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    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    27 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Медведев: Отказ норвежского судна спасти россиян прощать нельзя
    Медведев: Отказ норвежского судна спасти россиян прощать нельзя
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с осуждением в адрес норвежского судна, отказавшегося принять российских моряков с тонущего Ursa Major в Средиземном море.

    В своем Telegram-канале он указал, что такие действия нельзя прощать, и подчеркнул важность международной солидарности в подобных ситуациях.

    По словам Медведева, это происшествие напоминает о сложных отношениях между Россией и Европой, которые обострились в последние годы. Он отметил, что современные европейские страны нередко демонстрируют агрессивную политику по отношению к России, что находит отражение и в подобных инцидентах.

    Кроме того, Медведев провел исторические параллели, вспомнив высказывание американской коллеги о необходимости «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию» в контексте событий в Ираке. Он считает, что эта фраза актуальна и сегодня, в условиях текущей гибридной войны, и Россия должна соответствующим образом реагировать на действия западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    27 декабря 2024, 10:40 • Новости дня
    Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам

    Президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года

    Вучич спрогнозировал передачу «Северного потока» американцам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Сербский президент Александр Вучич в интервью выразил надежду, что с приходом Дональда Трампа к власти США станут ближе к миру, что важно для Сербии и Европы, не заинтересованных в вовлечении в войну на Украине. По мнению Вучича, перемирие на Украине позволит запустить «Северный поток», который окажется в руках американского инвестора.

    В интервью немецкому изданию Handelsblatt президент Сербии Александр Вучич обсудил отношения с мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин, а также поделился надеждами на завершение войны на Украине. Вучич подчеркнул, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США может произойти много изменений, и отметил важность стратегических отношений Трампа с Китаем для Европы. Он также высказал мнение, что Европе необходимо принять более рациональный подход для окончания кровопролития на Украине и закрепления своего места в мировой экономике.

    Президент Сербии выразил опасения по поводу влияния войны на мировую экономику, отметив, что Европа теряет свой вес, тогда как Азия и Африка укрепляют позиции. Вучич также сделал прогноз о том, что через год взорванный газопровод «Северный поток» может оказаться в руках американского инвестора, через который газ снова начнет поступать из России в Европу. Он отметил, что без перемирия такой сценарий невозможен.

    Что касается дипломатических усилий, Вучич рассказал о своей беседе с Си Цзиньпином, в ходе которой китайский лидер выразил надежду на мирные переговоры после начала нового президентского срока в США. Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Вучич считает, что Пекин может сыграть роль в посредничестве. В завершение интервью сербский лидер высказал уверенность, что с Трампом шансы на мир возрастут, так как он намерен сократить финансовую поддержку Украине.

    Также Вучич обсудил стратегическую важность разработки литиевых месторождений в Сербии, которая планирует поставлять этот важный для автоиндустрии материал напрямую в Германию. Он подчеркнул, что это партнерство с Германией имеет большое значение, ведь Европа стремится сократить зависимость от импорта лития из Китая, Австралии и Южной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо договорились отправиться в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая, также Сербия заявила, что не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, несмотря на возможное давление со стороны США, а Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России.

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    26 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    Путин напомнил о маршруте для российского газа в ЕС через Польшу
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, возобновление работы маршрута может произойти мгновенно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется «Ямал – Европа», проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять».

    Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

    «Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.

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    27 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    ФСБ: Американец Спектор передал данные для скрининга населения России

    ФСБ: Американец Спектор осужден за передачу Пентагону данных для генетического скрининга в России

    Tекст: Мария Иванова

    Американец Джин Спектор, осужденный в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для разработки системы генетического скрининга, используя сведения, включающие государственную тайну, сообщили в ФСБ.

    ФСБ сообщила, что осужденный за шпионаж американец Джин Спектор действовал в интересах Пентагона, передавая данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, передает РИА «Новости».

    Спектор, работая на Пентагон и аффилированную с ним коммерческую организацию, собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике. Эти данные содержали государственную тайну и предназначались для использования в США.

    Судебное разбирательство подтвердило подлинность собранных против Спектора доказательств. Его преступная деятельность была полностью доказана в ходе следственных мероприятий и оперативных действий. В результате Мосгорсуд приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу свыше 14 млн рублей.

    Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.

    В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.

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    26 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау

    Минтранс Казахстана: У разбившегося под Актау самолета отказали системы управления

    В Казахстане назвали причины падения самолета под Актау
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту, сообщил глава Минтранса республики Марат Карабаев.

    По словам Карабаева, экипаж самолета Embraer 190, выполнявшего рейс 8243, не смог удерживать судно в воздухе из-за отказа ряда систем управления, передает ТАСС. Первый сигнал о проблемах поступил в 10.43 диспетчерам в «Актобе» от диспетчера ростовской зоны, сообщил министр.

    Самолет, следовавший из Грозного, был вынужден уйти на запасной аэродром. До входа в воздушное пространство Казахстана у судна отказали системы управления, в том числе руль высоты, пояснил министр. Это не позволило экипажу устойчиво выдерживать курс и высоту.

    Карабаев также отметил, что экипаж получил данные о погоде в Махачкале и Баку, после чего принял решение лететь на Актау. Однако отказ системы произошел раньше, чем самолет достиг воздушного пространства Республики Казахстан.

    Напомним, накануне пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев ранее сообщил, что правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения самолета.

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    26 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    Лукашенко допустил размещение 10 комплексов «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко допустил размещение 10 комплексов «Орешник» в Белоруссии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», однако их количество может увеличиться в будущем, заявил президент страны Александр Лукашенко.

    Лукашенко в беседе с журналистом, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал «Юнашев Live», подчеркнул, что на данный момент обсуждается размещение именно десяти комплексов, однако не исключил, что в будущем число комплексов может быть увеличено по желанию России, передает ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли, подчеркнув ее уникальность и важность.

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    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

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