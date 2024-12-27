В ДТП с автобусом и грузовиком в Приангарье погибли два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Мэр Братска Александр Дубровин в своем Telegram-канале сообщил, что авария произошла из-за столкновения автобуса с грузовиком, стоящим на обочине дороги. По его словам, ДТП случилось за 20 километров до села Покосное.

Дубровин уточнил, что в результате ДТП погибли два человека и еще двое получили травмы. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и спасатели, уточняются обстоятельства и причины аварии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Светлограде на Ставрополье при столкновении легковой машины с маневровым локомотивом погибли два человека и один пострадал. Как писала газета ВЗГЛЯД, трое детей погибли, а еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае.