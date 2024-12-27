Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
В ДТП с автобусом и грузовиком в Приангарье погибли два человека
В Иркутской области столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, следовавший из Братска в Тулун, в результате чего погибли два человека и двое пострадали.
Мэр Братска Александр Дубровин в своем Telegram-канале сообщил, что авария произошла из-за столкновения автобуса с грузовиком, стоящим на обочине дороги. По его словам, ДТП случилось за 20 километров до села Покосное.
Дубровин уточнил, что в результате ДТП погибли два человека и еще двое получили травмы. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и спасатели, уточняются обстоятельства и причины аварии, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Светлограде на Ставрополье при столкновении легковой машины с маневровым локомотивом погибли два человека и один пострадал. Как писала газета ВЗГЛЯД, трое детей погибли, а еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае.