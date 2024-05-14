Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.2 комментария
Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
Белград сотрудничает с Киевом в сфере общих задач, поэтому принимает главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, пояснил сербский президент Александр Вучич.
Так, сербский президент не видит смысла «не разговаривать со страной с населением 40 млн человек, которая никогда не делала ничего плохого Сербии и не признала Косово», передает ТАСС.
Также Вучич отметил, что его обязанностью стало просить Украину не быть «на другой стороне» при голосовании в Совете Европы о приеме Косова, не быть против Белграда в Генеральной Ассамблее ООН.
Ранее Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе.