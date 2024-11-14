Ритуальный танец маори остановил работу парламента Новой Зеландии

Танец «хака» депутатов «Те Пати Маори» прервал обсуждение законопроекта в парламенте Новой Зеландии

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает New Zealand Herald, ритуальный танец «хака», исполненный депутатами движения «Те Пати Маори», стал причиной временной приостановки работы парламента Новой Зеландии. Инцидент произошел во время первого чтения законопроекта о «принципах договора», который включает спорные положения о статусе маори в стране, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предлагает закрепить равенство всех новозеландцев перед законом, что должно разрешить разночтения договоров британской короны с маори 1840-х годов. Однако многие представители маори считают нынешний статус-кво более приемлемым. Парламент должен был проголосовать по этому законопроекту в четверг.

Во время обсуждения депутаты «Те Пати Маори» исполнили хака, что привело к приостановке заседания. Спикер палаты представителей Джерри Браунли назвал депутата Хану-Равити Майпи-Кларк зачинщиком беспорядка. Позже парламент отстранил Майпи-Кларк за срыв голосования, а Браунли охарактеризовал действия ее партии как «ужасные» и «неуважительные».

Несмотря на инцидент, законопроект был принят в первом чтении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, река Уонгануи в Новой Зеландии приобрела юридический статус человека, получив все соответствующие права и обязанности.

Минувшим летом скончался король маори Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII.