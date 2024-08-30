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Умер король маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII
Король маори Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII умер после недавно перенесенной операции на сердце в возрасте 69 лет, сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
Питерс выразил глубокие соболезнования семье и общине покойного монарха. К соболезнованиям присоединился и король Великобритании Карл III, отметив тесные отношения с Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII, передает ТАСС.
В знак траура по всей стране были приспущены государственные флаги. В ближайшие дни в Новой Зеландии пройдут масштабные траурные мероприятия с участием представителей маорийских племен и делегаций из других тихоокеанских государств. Похороны короля состоятся 5 сентября на священной горе Таупири. В этот же день будет избран новый король маори.
Институт короля маори в Новой Зеландии носит преимущественно символический характер. Монарх не обладает политической властью, однако он является важным духовным лидером для многих маори и представляет их интересы на международной арене.