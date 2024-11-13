Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.0 комментариев
«Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель»
«Калашников» представил бренд «Освободитель» для премиального оружия
Концерн «Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель» для выпуска премиального коллекционного оружия, сообщили в пресс-службе концерна.
Концерн «Калашников» зарегистрировал новый товарный знак «Освободитель», под которым намерен выпускать премиальное коллекционное оружие, сообщает ТАСС. В пресс-службе концерна уточнили, что новый логотип представляет собой черный «вымпел» с вписанной в него рукой, сжатой в кулак, и слоганом «Освободитель». Англоязычная версия бренда зарегистрирована как Liberator.
Первым продуктом, представленным под новым товарным знаком «Освободитель», станет карабин «Сайга» исполнения 05 серии «Африканский континент». Этот карабин стилизован под исторический автомат АКМ и был впервые презентован на форуме «Армия-2024».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку винтовок Чукавина, поставил Белоруссии «серьезное количество» ППК-20 и завершил испытания автомата АМ-17.