Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.2 комментария
«Калашников» завершил испытания автомата АМ-17
Концерн «Калашников» завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17 для Минобороны
Концерн «Калашников» завершил важный этап государственных испытаний автомата АМ-17, предназначенного для вспомогательных подразделений по заданию Минобороны, и приступил к оформлению документов.
Концерн «Калашников» успешно завершил стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщает ТАСС. Президент концерна Алан Лушников отметил, что испытания проведены в рамках государственных проверок, и автомат АМ-17 был разработан по заданию Министерства обороны России для вспомогательных подразделений. В настоящее время идет оформление документов, необходимых для присвоения автомату литеры О1.
Лушников также сообщил, что концерн осуществил поставку значительного количества пистолетов-пулеметов ПРК-20 белорусским военным. По его словам, белорусские подразделения с удовольствием приняли и используют этот образец оружия. Пистолеты-пулеметы ПРК-20 также поступают на вооружение российской армии, что подтверждает их востребованность и эффективность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2018 года концерн «Калашников» вел работу над новой платформой автомата, основанной на компактных образцах АМ-17 и АМБ-17. Министр обороны Сергей Шойгу предложил концерну «Калашников» доработать автомат АМ-17, чтобы улучшить его характеристики.