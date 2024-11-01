Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Президент Ботсваны признал поражение на выборах
Президент Ботсваны Масиси признал поражение правящей партии BDP на выборах
Правящая в Ботсване с 1966 года Демократическая партия проиграла выборы, и президент Масиси признал поражение, пообещав участвовать в плавном переходном процессе.
Президент Ботсваны Мокветси Масиси признал поражение правившей 58 лет Демократической партии Ботсваны (BDP) на выборах, сообщает РИА «Новости».
В своей речи, транслировавшейся по национальному телевидению BTV, Масиси заявил: «Я с уважением уступлю и приму участие в плавном переходном процессе перед инаугурацией. Я хотел бы поблагодарить BDP и их сторонников и призываю их всех принять демократические результаты и волю народа».
Предварительные подсчеты, проведенные агентством Франс Пресс, показали, что три оппозиционные партии совместно получили 31 из 61 места в национальном законодательном органе. В соответствии с избирательной системой страны, первая партия, набравшая 31 место, должна быть объявлена победившей и назначить своего кандидата президентом. Официальные результаты выборов ожидаются позднее.
Представитель оппозиционной партии «Зонтик за демократические перемены» (UDC) Майк Кеакопа заявил Франс Пресс, что партия пока получила 24 места и намерена довести это число до 31. Масиси, занявший пост президента в 2018 году, уже выразил готовность содействовать мирному переходу власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ботсваны Мокветси Масиси был поражен размерами и массой крупнейшего в истории страны и второго в мире алмаза. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.