Президент Ботсваны признал поражение на выборах

Президент Ботсваны Масиси признал поражение правящей партии BDP на выборах

Tекст: Мария Иванова

Президент Ботсваны Мокветси Масиси признал поражение правившей 58 лет Демократической партии Ботсваны (BDP) на выборах, сообщает РИА «Новости».

В своей речи, транслировавшейся по национальному телевидению BTV, Масиси заявил: «Я с уважением уступлю и приму участие в плавном переходном процессе перед инаугурацией. Я хотел бы поблагодарить BDP и их сторонников и призываю их всех принять демократические результаты и волю народа».

Предварительные подсчеты, проведенные агентством Франс Пресс, показали, что три оппозиционные партии совместно получили 31 из 61 места в национальном законодательном органе. В соответствии с избирательной системой страны, первая партия, набравшая 31 место, должна быть объявлена победившей и назначить своего кандидата президентом. Официальные результаты выборов ожидаются позднее.

Представитель оппозиционной партии «Зонтик за демократические перемены» (UDC) Майк Кеакопа заявил Франс Пресс, что партия пока получила 24 места и намерена довести это число до 31. Масиси, занявший пост президента в 2018 году, уже выразил готовность содействовать мирному переходу власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ботсваны Мокветси Масиси был поражен размерами и массой крупнейшего в истории страны и второго в мире алмаза. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.