Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Цены на нефть выросли на рисках эскалации на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть увеличиваются почти на 2% на рисках эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть в начале нового месяца выросли на опасениях эскалации конфликта между странами Ближнего Востока.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.41 подскакивает на 1,85%, до 74,16 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,99%, до 70,64 доллара, передает РИА «Новости».
«Рынок не может не принять во внимание признаки растущей напряженности на Ближнем Востоке, сейчас уже понятно, что Израиль и Иран не пойдут на действия, которые могут привести к масштабной войне», – цитирует Bloomberg основателя сингапурской компании Vanda Insights Вандану Хари.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю, завершившуюся 25 октября, их число снизилось на две, составив 480 установок.