Цены на нефть выросли на рисках эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть увеличиваются почти на 2% на рисках эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.41 подскакивает на 1,85%, до 74,16 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,99%, до 70,64 доллара, передает РИА «Новости».

«Рынок не может не принять во внимание признаки растущей напряженности на Ближнем Востоке, сейчас уже понятно, что Израиль и Иран не пойдут на действия, которые могут привести к масштабной войне», – цитирует Bloomberg основателя сингапурской компании Vanda Insights Вандану Хари.

В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю, завершившуюся 25 октября, их число снизилось на две, составив 480 установок.