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СМИ: Шольц не исключил будущий разговор с Путиным
Reuters: Шольц не исключил возможность переговоров с Путиным в будущем
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Агентство Reuters ссылается на источник в кабинете министров Германии, который подтвердил, что Шольц не исключает такого диалога, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.