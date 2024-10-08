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Хезболла заявила об атаке базы Глилот в Израиле
Хезболла заявила, что совершила ракетный обстрел израильской базы Глилот под Тель-Авивом
Отряды Хезболлы заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.
Отряды шиитской милиции Хезболла заявили, что атаковали несколько военных объектов в северной части Израиля, передает ТАСС.
Основной целью стала база израильской военной разведки Глилот в районе Рамат-ха-Шарон под Тель-Авивом.
В распространенной ими сводке говорится, что силы сопротивления запустили несколько ракет по разведцентру Глилот. «Эта операция проведена в защиту Ливана и его народа в ответ на варварские бомбардировки, совершаемые израильской авиацией», – заявили представители Хезболлах.
Кроме того, отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня поселения Адамит, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Авивим, Дальтон и Йирон.
Всего за сутки Хезболлах совершила 13 вооруженных вылазок, поразив ракетами армейскую базу Нимра в Тверии. Под обстрелы попали также город Кацрин на Голанских высотах и Цфат в Нижней Галилее.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута.