Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.22 комментария
Умер актер из скетч-шоу «Виталий Наливкин»
Скончался актер Андрей Неретин, звезда сатирического шоу «Виталий Наливкин»
Актер Андрей Неретин, известный своей ролью в сатирическом шоу «Виталий Наливкин», умер в субботу, всего через два дня после официального закрытия проекта, сообщил режиссер проекта Андрей Клочков.
По словам Клочкова, известие о смерти актера поступило в субботу в 19.00 по местному времени (мск+10), передает РИА «Новости».
Клочков отметил, что смерть Неретина настигла всего лишь спустя два дня после того, как было объявлено о закрытии шоу. Этот факт вызвал шок и скорбь среди его коллег и поклонников. Неретин был широко известен благодаря своей роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном сатирическом проекте.
Скетч-шоу «Виталий Наливкин» выходило на YouTube-канале BARAKuda и быстро завоевало популярность благодаря острому юмору и актуальной сатире. Проект часто затрагивал темы, связанные с современной российской политикой и обществом, что сделало его особенно актуальным и востребованным среди зрителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина не только выступали с сатирой, но и начали производить необходимые для бойцов СВО изделия.