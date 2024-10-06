Умер актер из скетч-шоу «Виталий Наливкин»

Скончался актер Андрей Неретин, звезда сатирического шоу «Виталий Наливкин»

Tекст: Ольга Иванова

По словам Клочкова, известие о смерти актера поступило в субботу в 19.00 по местному времени (мск+10), передает РИА «Новости».

Клочков отметил, что смерть Неретина настигла всего лишь спустя два дня после того, как было объявлено о закрытии шоу. Этот факт вызвал шок и скорбь среди его коллег и поклонников. Неретин был широко известен благодаря своей роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном сатирическом проекте.

Скетч-шоу «Виталий Наливкин» выходило на YouTube-канале BARAKuda и быстро завоевало популярность благодаря острому юмору и актуальной сатире. Проект часто затрагивал темы, связанные с современной российской политикой и обществом, что сделало его особенно актуальным и востребованным среди зрителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина не только выступали с сатирой, но и начали производить необходимые для бойцов СВО изделия.

