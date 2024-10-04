Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

Национальное достояние России оказалось на финансовом дне Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности Перейти в раздел

В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности Перейти в раздел

В российской власти пришло время Героев Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности Перейти в раздел

Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

Будущее России после Украины. Взгляд из США Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше? После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится? Перейти в раздел