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    Зачем в Киеве фантазируют об атаке на Белоруссию
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    Армения захотела укрепить партнерство с НАТО
    «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей ВСУшников
    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
    Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    24 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    48 комментариев
    6 октября 2024, 19:55 • Новости дня

    Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже

    Спутница Дурова Вавилова пережила потерю ребенка после ареста миллиардера

    Tекст: Ольга Иванова

    Юлия Вавилова, спутница основателя Telegram Павла Дурова, потеряла ребенка из-за стресса, вызванного его задержанием в Париже, об этом они сами рассказали в своих каналах в Telegram.

    Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Дуров отметил, что Вавилова не привыкла к такому давлению и не создана для войны, передает РИА «Новости».

    Вавилова рассказала, что узнала о своей беременности после их прилета во Францию. Она прошла тест на беременность в парижском кафе и выяснила, что беременна. Однако она испытала сильный стресс из-за ареста Дурова, что, по ее мнению, привело к потере ребенка.

    По словам Вавиловой, после визита к врачу 4 октября она узнала, что сердце ребенка перестало биться на десятой неделе беременности.

    Дуров сообщил, что узнал о беременности Вавиловой от адвоката во время допросов во Франции.

    Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

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    6 октября 2024, 07:51 • Новости дня
    Токаев выступил за строительство АЭС в Казахстане международным консорциумом

    Президент Казахстана Токаев предложил строить АЭС в стране силами международного консорциума

    Токаев выступил за строительство АЭС в Казахстане международным консорциумом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В случае одобрения на референдуме строительства атомной электростанции в Казахстане проект должен реализовываться международным консорциумом, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

    Токаев отметил, что вопрос о строительстве требует глубокого анализа и проведения соответствующих переговоров. «Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну а дальше, как говорится, жизнь покажет», – приводит его слова ТАСС.

    Голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в Казахстане началось в воскресенье. Вопрос, который предстоит решить участникам, звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Жители страны должны ответить «да, согласен» или «нет, не согласен». Избирательные участки будут открыты с 07.00 (05.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявляла о готовности построить АЭС для Казахстана.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

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    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

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    6 октября 2024, 09:13 • Новости дня
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения

    В личных вещах погибших солдат ВСУ в Угледаре обнаружили женские золотые украшения

    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре в личных вещах погибших солдат Вооруженных сил Украины были найдены женские золотые украшения, что свидетельствует о возможных мародерствах, происходивших в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что в Угледаре в личных вещах погибших солдат ВСУ были найдены женские золотые украшения. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о возможном мародерстве со стороны украинских солдат, поскольку драгоценности могли быть изъяты у мирных жителей.

    Шаман подчеркнул, что в случаях, когда в ходе штурмовых действий удается подойти к телам погибших противников, российские военные могут проверить их документы и провести осмотр. Именно в такие моменты и находят женские золота среди их вещей.

    По словам Шамана, с момента захода российских подразделений на территорию города Угледара, он подвергался мародерствам. Это подтверждается не только разграбленными зданиями, но и свидетельствами местных жителей, которые наблюдалидействия солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. ВСУ разграбили и подорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области, после чего 77-летняя Надежда Лисихина с мужем были вынуждены жить в пункте временного пребывания в Железногорске уже второй месяц. Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством, о чем рассказала эвакуированная местная жительница.

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    6 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области

    «Искандер-М» поразил судно с европейскими боеприпасами в порту Южный Одесской области

    «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области, что привело к детонации груза, сообщили в Минобороны.

    Как указали в Минобороны, ракетный удар был нанесен в момент разгрузки, когда морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, «Искандер-М» целился по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в населенном пункте Новые Беляры. В результате удара произошла детонация боеприпасов, что подтверждается кадрами объективного контроля.

    На опубликованном видео видно, как груз детонирует после удара. Это подтверждает эффективность применения комплекса «Искандер-М» для уничтожения морских целей, подчеркивают в Минобороны.

    Операция в порту Южный, являвшаяся частью мер по предотвращению доставки вооружений в Украину, вызвала резонанс в связи с успешностью поражения цели и значительным ущербом, нанесенным вооруженным силам Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек.

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    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

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    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

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    5 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК в Нью-Йорке после инцидента с немцами

    ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК Богданов в Нью-Йорке после инцидента с немцами

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН после инцидента на Генассамблее, связанном с вопросами к главе МИД Германии.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении его полной аккредитации при ООН, передает РИА Новости. Это решение было принято после того, как секретариат ООН понизил его статус аккредитации, что произошло из-за вопросов, заданных Богдановым главе МИД Германии Анналене Бербок.

    Этот инцидент вызвал протест со стороны российского МИДа и постпредства РФ в ООН, которые потребовали объяснить ситуацию и вернуть прежний статус аккредитации.

    Богданов отметил, что его съемочная группа подверглась нападению со стороны сотрудника немецкой дипмиссии после попытки задать вопрос Бербок о необходимости переговоров с Россией по Украине. По его словам, Бербок отказалась отвечать на вопрос и предложила журналистам пройти к месту для брифинга. Когда Богданов и его оператор Иван Уткин направлялись туда, немецкий дипломат якобы «накинулся» на них.

    Российское постпредство в ООН поддержало Богданова и расценило действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов. В результате, после вмешательства российских дипломатов и подачи ноты генеральному секретарю ООН, полная аккредитация Богданову и Уткину была восстановлена. В своем Telegram-канале Богданов назвал это решение «общим успехом».

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    6 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной

    Елисейский дворец посчитал реакцию Нетаньяху на предложение Макрона остановить поставки оружия Израилю чересчур резкой

    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок вооружений является слишком резкой, заявил Елисейский дворец.

    «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse заявление Парижа. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе. Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «Президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – заявил Нетаньяху.


    Коментарии (14)
    6 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

    Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, пытаясь сыграть на запросах электората – в стране большая исламская община и общественное мнение явно не на стороне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее из-за заявления Макрона между Францией и Израилем разразился скандал.

    «Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

    «При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

    В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

    В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.

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    6 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Армения захотела укрепить партнерство с НАТО

    Армения в связи с 30-летием участия в программе НАТО выразила надежду на укрепление связей с альянсом

    Армения захотела укрепить партнерство с НАТО
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армения рассчитывает на «более крепкое партнерство» с НАТО, заявил МИД страны в связи с 30-летием участия Армении в программе альянса «Партнерство во имя мира».

    МИД Армении заявил, что присоединение к программе оказалось важным моментом в оборонной и политической деятельности страны. Как заявило ведомство, Армения и НАТО вместе хотят «укрепить безопасность» в регионе через «диалог и сотрудничество». «С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства и повышения наших оборонных возможностей», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией.


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    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

    Коментарии (17)
    6 октября 2024, 00:51 • Новости дня
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2024»

    Валентина Алексеева из Чувашии стала победительницей конкурса «Мисс Россия – 2024»

    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2024»
    @ Мисс Россия/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Валентина Алексеева, 18-летняя уроженка Чувашии, одержала победу на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2024», сообщают информационные агентства.

    О победе Алексеевой объявила предыдущая обладательница титула Маргарита Голубева. Алексеева получила корону и денежный приз в размере 1 млн рублей. Кроме того, она сможет принять участие в международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Последний состоится в ноябре в Мексике, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2023 году на конкурсе «Мисс Россия» победу одержала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга.

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    5 октября 2024, 20:30 • Новости дня
    СМИ: Volkswagen готов закрыть заводы в Германии из-за кризиса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников, пишут СМИ.

    Это связано кризисной ситуацией, в которой оказалась компания из-за растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, снижения спроса на автомобили в Европе и недостаточной привлекательности электромобилей, передает «Коммерсант».

    Генеральный директор VW Оливер Блуме отметил, что компания последние 15 лет тратила ежегодно около 1,5 млрд евро сверх необходимого, что ухудшило финансовое положение концерна. Он сравнил ситуацию с «семейной кубышкой», которая оказывается пустой к концу месяца. В сентябре Volkswagen сообщил, что ожидаемая маржа прибыли составит 5,6%, что ниже изначального прогноза в 6,5–7%, а выручка за год снизится на 0,7% против ожидаемого роста на 5%.

    Проблемы Volkswagen отражают общие сложности в европейской автомобильной индустрии. Многие крупные автопроизводители, такие как BMW и Mercedes-Benz, также ухудшили свои годовые прогнозы. Продажи электромобилей в Германии и в Евросоюзе значительно сократились, что свидетельствует о снижении интереса местных потребителей к электрокарам.

    Китайские компании, усиливающие свое присутствие на мировом рынке, становятся еще одной угрозой для европейских производителей. Продажи Volkswagen в Китае снизились на 7% в первом полугодии, и конкуренция с китайскими производителями продолжает нарастать даже при увеличении тарифов на импортные китайские электромобили в Европе.

    Ранее Венгрия выразила решительное несогласие с предложением Еврокомиссии о введении высоких таможенных пошлин на китайские автомобили, опасаясь негативных последствий для европейской экономики и ответных мер Китая.

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    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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