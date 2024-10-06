Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.24 комментария
Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже
Спутница Дурова Вавилова пережила потерю ребенка после ареста миллиардера
Юлия Вавилова, спутница основателя Telegram Павла Дурова, потеряла ребенка из-за стресса, вызванного его задержанием в Париже, об этом они сами рассказали в своих каналах в Telegram.
Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Дуров отметил, что Вавилова не привыкла к такому давлению и не создана для войны, передает РИА «Новости».
Вавилова рассказала, что узнала о своей беременности после их прилета во Францию. Она прошла тест на беременность в парижском кафе и выяснила, что беременна. Однако она испытала сильный стресс из-за ареста Дурова, что, по ее мнению, привело к потере ребенка.
По словам Вавиловой, после визита к врачу 4 октября она узнала, что сердце ребенка перестало биться на десятой неделе беременности.
Дуров сообщил, что узнал о беременности Вавиловой от адвоката во время допросов во Франции.
Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.
Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.