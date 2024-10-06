Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже

Спутница Дурова Вавилова пережила потерю ребенка после ареста миллиардера

Tекст: Ольга Иванова

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, сообщил, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Дуров отметил, что Вавилова не привыкла к такому давлению и не создана для войны, передает РИА «Новости».

Вавилова рассказала, что узнала о своей беременности после их прилета во Францию. Она прошла тест на беременность в парижском кафе и выяснила, что беременна. Однако она испытала сильный стресс из-за ареста Дурова, что, по ее мнению, привело к потере ребенка.

По словам Вавиловой, после визита к врачу 4 октября она узнала, что сердце ребенка перестало биться на десятой неделе беременности.

Дуров сообщил, что узнал о беременности Вавиловой от адвоката во время допросов во Франции.

Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.