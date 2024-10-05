Эксперт объяснил, в какие дни авиабилеты самые дешевые

Эксперт Шатилин: Дешевые авиабилеты доступны за день до вылета при наличии мест

Tекст: Вера Басилая

Шатилин опроверг распространенные мифы о покупке якобы дешевых авиабилетов. Он подчеркнул, что популярные советы вроде покупки билетов ночью или использования дешевых устройств не работают.

«Это байки из интернета», – заявил Шатилин, передает радио Sputnik.

Он отметил, что оптимальным временем для покупки дешевых билетов может быть последний момент перед вылетом.

«Если вам не критично, когда лететь, вы можете попытаться купить билет в последний момент, когда остаются нераспроданные места, они будут стоить очень дешево», – сказал он.

Однако, Шатилин предупредил, что такая стратегия не гарантирует наличие мест. По его словам, цена может упасть до минимальной за день до вылета, но и здесь нет стопроцентной гарантии успеха.

Шатилин также заявил, что покупка билетов задолго до вылета не приведет к значительной экономии.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт объяснил рост цен на авиаперелеты внутри страны в первом полугодии 2024 года увеличением спроса.

