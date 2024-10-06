Константинов назвал выборы в США шансом для поиска подходов к урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Константинов подчеркнул важность этих выборов, указав на отсутствие у будущих лидеров США личной заинтересованности в продолжении конфликта, в отличие от действующего президента Джо Байдена и его семьи, передает РИА «Новости».

Глава крымского парламента заявил: «Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему». Он предупредил о необходимости осторожного подхода к миротворческой риторике западных стран, отметив, что она может быть направлена на усыпление бдительности.

Константинов выразил надежду на то, что, если Дональд Трамп станет президентом, конфликт может быть разрешен, так как, по его мнению, «Трамп имеет желание все это завершить». Однако он указал, что в случае избрания другого кандидата, конфликт может продолжиться.

Ранее Washington Post сообщал, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.