Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
WP: Вашингтон утратил интерес к поддержке Украины
США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Washington Post.
Как отмечается в статье WP, визит Зеленского в США, который рассматривался как ключевая возможность укрепить поддержку, не вызвал ожидаемого резонанса, передает РИА «Новости». «Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина», – пишет издание.
Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности, так как неясно, как долго США будут продолжать оказывать помощь. Внимание Вашингтона ослабевает на фоне третьего года конфликта, и фокус смещается на новые события на Ближнем Востоке.
Журналисты считают, что вне зависимости от исхода предстоящих выборов президента США, с приходом нового лидера поддержка Украины может ослабнуть.
Ранее издание El Pais сообщило, что союзники Киева начали новый этап давления на Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта.