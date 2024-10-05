Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечается в статье WP, визит Зеленского в США, который рассматривался как ключевая возможность укрепить поддержку, не вызвал ожидаемого резонанса, передает РИА «Новости». «Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина», – пишет издание.

Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности, так как неясно, как долго США будут продолжать оказывать помощь. Внимание Вашингтона ослабевает на фоне третьего года конфликта, и фокус смещается на новые события на Ближнем Востоке.

Журналисты считают, что вне зависимости от исхода предстоящих выборов президента США, с приходом нового лидера поддержка Украины может ослабнуть.

Ранее издание El Pais сообщило, что союзники Киева начали новый этап давления на Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта.