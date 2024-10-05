Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Петербурге задержан за взятку замглавы инвесткомитета
МВД: Заместитель председателя комитета по инвестициям Петербурга задержан за взятку
Заместитель председателя комитета по инвестициям получил 23,5 млн рублей за содействие в аренде земельных участков и был задержан в кафе при получении еще 1,5 млн рублей, когда посредник передавал ему деньги, сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу.
Зампред комитета по инвестициям Петербурга задержан за получение крупной взятки. 34-летний госслужащий получил 23,5 млн рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в аренде трех земельных участков без торгов. Деньги передавались через посредника, который сообщил бизнесмену о необходимости доплаты, передает РИА «Новости».
Чиновник был пойман в кафе на Дегтярном переулке сотрудниками экономической безопасности и УФСБ, при передаче денег посредникам. Большая часть суммы была заменена оперативниками на муляж. По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве и посредничестве.
В СК России уточнили что задержанный – заместитель председателя комитета по инвестициям Максим Шарипов. Он подозревается в получении взятки в 23,5 млн рублей с марта 2023 по сентябрь 2024 года. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и мере пресечения.
Городская прокуратура контролирует ход расследования данного уголовного дела, чтобы обеспечить соблюдение законности в отношении задержанного чиновника.
Ранее заместителя главы Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова задержали по делу о получении взятки.
Также по делу о хищении порядка 1 млрд рублей под видом выплат зарплат фиктивным сотрудникам петербургской городской больницы задержаны 36 человек.