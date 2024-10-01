В Петербурге вскрыли хищения 1 млрд рублей на зарплатах сотрудников больницы

Tекст: Алексей Дегтярев

По мошеннической схеме в учреждении трудоустроили несколько десятков человек, совокупный ущерб может составлять порядка 1 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«По местам проживания руководства и сотрудников больницы и в других принадлежащих им объектах недвижимости проводятся обыски. 36 человек доставлены к следователям для определения их процессуального статуса», – добавили там.

Согласно предварительной информации, с 2021 года ряд руководителей и сотрудников больницы фиктивно устроили на работу родственников и знакомых. В медучреждении они числились водителями, регистраторами, операторами ЭВМ и уборщиками. Своих обязанностей они не исполняли. Зарплату за них получали соучастники.

Фиктивно оформленным работникам начислялись гораздо большие суммы, чем другим. Задокументированный доход двух из них за три года составил не менее 82 млн рублей.

Дело по факту хищения из фонда Обязательного медицинского страхования (ОМС) завели по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о горбольнице №20 на улице Гастелло в Московском районе Петербурга.

Ранее главу стройфирмы Григория Нагорного и начальника филиала Главного военного строительного управления по спецобъектам Дмитрия Шаменкова и его супругу осудили по делу о хищении и взятке, сообщалось, что Шаменков получал деньги через фиктивное трудоустройство себя и своей жены.