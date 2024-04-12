Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
Замглавы района в Петербурге задержали с поличным при получении взятки
Замглавы района в Петербурге Родионова задержали с поличным при получении взятки
Заместителя главы Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова задержали по делу о получении взятки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.
В ходе оперативно-разыскного мероприятия гендиректор коммерческой структуры передала подозреваемому взятку в размере 30 тыс. рублей и муляж денег на 1 млн 470 тыс. рублей, указало ведомство на своем сайте.
После этого мужчину задержали.
Родионов отвечал за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе, он потребовал от гендиректора взятку за «общее покровительство» деятельности по управлению многоквартирными домами, способствование «положительному решению вопросов» во взаимодействии с госорганами и правоохранителями и за лоббирование интересов компании.
Гендиректор после этих требований обратилась в правоохранительные органы.
С января по апрель 2024 года Родионов проводил встречи с гендиректором для обсуждения размера взятки. Они договорились о передаче 6 млн 750 тыс. рублей. Платежи должны были поступать в размере 750 тыс. рублей каждый месяц до конца года.
Дело завели по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее руководителя департамента градостроительства Самары Василия Чернова задержали с поличным при получении взятки.