Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

Сколько заплатит мир за масштабную войну на Ближнем Востоке Если конфликт между Ираном и Израилем начнет закручиваться по спирали, то экономические последствия для всего мира будут куда более серьезными, чем сейчас. Эксперты рассказывают о двух жестких сценариях. При среднем по жесткости варианте Россия может даже в некотором роде выиграть, а вот самый жесткий сценарий может сравниться лишь с шоком от нефтяного кризиса 1973 года. Какую цену мир заплатит за полномасштабную войну на Ближнем Востоке? Подробности Перейти в раздел

В НАТО готовят для России неприемлемое предложение Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности Перейти в раздел

Угледар был освобожден длительной подготовкой и стремительными рывками Приходит все больше сообщений, подтверждающих освобождение Угледара. Почему ВСУ воспринимали этот город в качестве неприступной крепости, каким образом российским войскам удалось взломать украинскую оборону и какие варианты дальнейшего продвижения открываются перед ВС РФ в результате? Подробности Перейти в раздел

Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США Судя по всему, изучение и российского, и украинского боевого опыта в ходе спецоперации начинает оказывать сильное влияние на американскую военную мысль. Каким является традиционный подход Пентагона к беспилотникам и роботизации войск в целом, что показала в этом смысле спецоперация – и как теперь американские военные стремятся опередить на данном направлении и Украину, и даже Россию? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Будущее России после Украины. Взгляд из США Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше? После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

В Японии сменилась власть 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба? Перейти в раздел