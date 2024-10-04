В Москве задержали адвокатов по делу о взятке на 30 млн рублей

В Москве задержаны два адвоката по делу о взятке на сумму более 30 млн рублей, им грозит до 15 лет колонии

Tекст: Денис Тельманов

Представители правоохранительных органов подтвердили ТАСС факт задержания Ушкалова и Шевцова и отметили, что с ними сейчас проводятся следственные действия.

В чем именно обвиняют защитников, не сообщается, однако источник ТАСС уточнил, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Также сообщается, что адвокатам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. Он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов.

В отношении Пашаева военными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).