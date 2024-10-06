Российские войска поразили базу горючего в Одессе и объекты ВСУ

Российские войска нанесли удары по ключевым объектам в Украине, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны РФ, результаты операции включают поражение базы горючего в Одессе и инфраструктуры аэродрома в Староконстантинове, Хмельницкая область. Также были атакованы пункты управления беспилотниками и скопления военной техники ВСУ в 137 районах.

Группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся ущерб живой силе и технике нескольких украинских бригад в Донецкой народной республике. Было отражено девять контратак ВСУ. По оценке Минобороны РФ, потери противника составили до 460 военнослужащих, а также значительное количество техники и артиллерии, включая гаубицы и пикапы.

Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение противнику в районах Запорожской области и Донецкой народной республики. Потери украинских сил составили свыше 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы производства США и Британии.

Южная группировка войск также нанесла значительный урон ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики, уничтожив более 530 военнослужащих и значительное количество бронетехники и артиллерии, включая французские и британские гаубицы, а также польские самоходные установки. Было уничтожено четыре склада боеприпасов.

Группировка «Запад» также активно действовала в Харьковской области и Донецкой народной республике. По данным Минобороны, враг потерял до 400 военнослужащих и значительное количество оборудования. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов. Группировка «Днепр» также успешно нанесла поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск. ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.