ВСУ потеряли более 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорваться в Курскую область

Кроме того, в результате неудавшейся попытки прорыва ВСУ потеряли инженерную машину разграждения и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. В плен сдались 12 военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Север» продолжили ведение наступательных действий, нанеся поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии, 17-й танковой, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, 95-й десантно-штурмовых бригад, 103-й и 129-й бригадам теробороны около Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

За минувшие сутки подразделения группировки отразили две контратаки противника в направлении Любимовки и Обуховки, предотвращены попытки ВСУ контратаковать у Камышевки и Плехово. В итоге ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бронемашины. Пять украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад теробороны ВСУ рядом с Беловодами, Бондаревщиной, Белой Березой, Белокопытово, Бояро-Лежичами, Водолагами, Катериновкой, Конотопом, Миропольем, Марсом, Мирлогами, Павловкой, Ободами, Павловкой, Речкой, Степановкой, Сумами, Фрунзенкой, Хотенью, Шпилью и Ямпольем.

За последние сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 бронемашин, пять артиллерийских орудий, в том числе французская самоходная артустановка Caesar и самоходная установка «Богдана», станция РЭБ, инженерная машина разграждения. 17 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20650 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 бронемашин, 170 арторудий, 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок ЗРК, 44 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.