Российские военные отразили две попытки прорыва ВСУ через границу у Нового Пути

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские подразделения нанесли серьезный урон противнику, уничтожив около 20 человек личного состава и взяв в плен одного военнослужащего ВСУ.

По данным Министерства обороны, в течение суток в районе населенного пункта Плехово российские войска отразили четыре контратаки. Во время боевых действий за сутки ВСУ потеряли порядка 200 военнослужащих и семь единиц техники, включая артиллерийское орудие, три миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

Операция российских войск затронула формирования ВСУ в районах, охватывающих множество населенных пунктов, включая Дарьино, Любимовку и Мартыновку. Использовались удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск по районам сосредоточения в Сумской области, говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих, значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск.