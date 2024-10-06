В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения

В личных вещах погибших солдат ВСУ в Угледаре обнаружили женские золотые украшения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что в Угледаре в личных вещах погибших солдат ВСУ были найдены женские золотые украшения. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о возможном мародерстве со стороны украинских солдат, поскольку драгоценности могли быть изъяты у мирных жителей.

Шаман подчеркнул, что в случаях, когда в ходе штурмовых действий удается подойти к телам погибших противников, российские военные могут проверить их документы и провести осмотр. Именно в такие моменты и находят женские золота среди их вещей.

По словам Шамана, с момента захода российских подразделений на территорию города Угледара, он подвергался мародерствам. Это подтверждается не только разграбленными зданиями, но и свидетельствами местных жителей, которые наблюдалидействия солдат ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. ВСУ разграбили и подорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области, после чего 77-летняя Надежда Лисихина с мужем были вынуждены жить в пункте временного пребывания в Железногорске уже второй месяц. Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством, о чем рассказала эвакуированная местная жительница.