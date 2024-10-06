Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.14 комментариев
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.
Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в бою в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием». Эту информацию она распространила через свой Telegram-канал.
Ильдар Дадин стал известен как первый российский гражданин, осужденный за неоднократное участие в несанкционированных публичных акциях. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.