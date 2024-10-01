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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня

    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика

    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

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    1 октября 2024, 07:48 • Новости дня
    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»

    Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard доставили на УВЗ для изучения

    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
    @ t.me/uvznews

    Tекст: Александра Юдина

    На «Уралвагонзавод» привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, который специалисты концерна собираются изучить для оценки его военно-технического уровня.

    В Telegram-канале УВЗ указано, что специалисты завода вскоре начнут детальное исследование узлов и систем этой техники.

    «Доставлен немецкий танк Leopard, подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО. В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна... приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов», – отмечено в сообщении.

    После завершения исследования планируется дать экспертную оценку уровню военно-технических характеристик танка Leopard.

    Ожидается, что данное изучение поможет понять сильные и слабые стороны немецких танков, что может оказать влияние на дальнейшие разработки и модернизацию танковой техники.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard.

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    1 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара

    Российские силы утвердили контроль южной, западной и восточной частей Угледара в ДНР

    Российские силы взяли под контроль большую часть Угледара
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боев российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара, оставив ВСУ лишь северную часть города, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продолжают продвижение в Угледаре, передает РИА «Новости». В настоящий момент под контролем находятся южная, западная и восточная части города, в то время как украинские силы удерживают север.

    Рогов отметил, что в ночь на сегодня по позициям ВСУ в Угледаре активно работали артиллерия и реактивные системы залпового огня, что способствует вытеснению противника. Он подчеркнул, что украинские военные зачастую покидают свои позиции в хаотичном порядке, и единственная дорога для отступления простреливается российскими силами.

    Дополнительно Рогов сообщил, что на высотах, находящихся под контролем российских сил, подняты российские триколоры. «Неуклонно, шаг за шагом Угледар освобождается от оккупации», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Угледаре остается сложной, так как продолжаются бои в городской черте. Ранее сообщалось, что украинские войска оказались в окружении, поскольку контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР. Вдобавок российские войска вошли на окраины Угледара, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

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    1 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску

    Российские военные заняли укрепрайон противника на развилке дорог к Красноармейску в ДНР

    ВС России заняли важный укрепрайон на пути к Красноармейску
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные заняли важный укрепрайон противника вдоль железной дороги на пути к Красноармейску, передает РИА «Новости».

    «Наши ребята очень хорошо жмут противника в районе Селидово, это Цукурино. И вдоль железной дороги в сторону Покровска, где заняли один очень серьезный укрепрайон на развилке дорог», – заявил Кимаковский.

    По его словам, это укрепление имеет стратегическое значение, так как находится на важной развилке дорог, что обеспечивает контроль над ключевыми транспортными маршрутами в этом районе. Продвижение российских сил в этом направлении способствует дальнейшему укреплению их позиций в регионе.

    Кимаковский отметил, что подобные успехи на фронте связаны с высоким профессионализмом российских военных, их тактической подготовкой и эффективной координацией действий. Он подчеркнул, что захват укрепрайона позволит российским силам улучшить логистику и снабжение, что важно для продолжения операций в регионе.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (Покровск) в ДНР. В результате ударов авиабомб в Красноармейске были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

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    1 октября 2024, 13:57 • Новости дня
    ФСБ: Кураторы с Украины через Discord подговорили подростков на нападения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские кураторы через мессенджер Discord подбили девятерых несовершеннолетних на подготовку нападений, в числе задержанных оказались участники деструктивных сообществ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Подозреваемые собирались провести организованные нападения в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также в России проведена массовая операция в отношении членов деструктивных сообществ, ее проводили в 78 регионах. Задержаны 39 радикалов, которые по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.

    Всего же в деструктивных сообществах состоят 252 участника, из них 156 – не достигшие совершеннолетия. 39 задержанным радикалам от 14 до 35 лет, они являются сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций.

    Согласно версии следствия, злоумышленники склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    1 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    Ганчев: У Вишневого в Харьковской области идут активные бои
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окрестностях освобожденного Вишневого в Харьковской области ведутся активные боевые действия, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.

    Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.

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    1 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    ФСБ в Крыму задержала звонившего на «горячую линию СБУ» шпиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове задержали подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, они передавали данные о российских военных объектах, один из них лично звонил по мобильному телефону, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Правоохранители задержали двух подозреваемых, один из них, 45-летний житель региона, звонил по телефону «горячей линии СБУ» по открытому GSM-каналу мобильной связи, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он передал информацию о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.

    Также он переслал куратору данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.

    Эту информацию подозреваемый передал для нанесения ракетных ударов ВСУ.

    Другому задержанному 43 года, это иностранец. Через мессенджер он установил связь с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Он собирал и передавал украинской спецслужбе информацию разведывательного характера о дислокации военной техники и подразделениях в Севастополе.

    Дела заведены по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж».

    По ним подозреваемым грозит пожизненный срок, они оба арестованы.

    Ранее в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

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    1 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине

    Более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам

    ООН зафиксировала массовые пытки российских пленных на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам, что подтверждает продолжающуюся практику применения жестокого обращения, следует из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Так, с марта 2023 года были опрошены 205 российских военнопленных, из которых 104 заявили о пытках и других формах жестокого обращения, передает РИА «Новости».

    Согласно данным доклада, жестокое обращение обычно происходило на начальном этапе задержания. Основные методы включали избиения, удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием и пытки электротоком.

    В докладе отмечается, что для жестокого обращения использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие устройства, такие как автомобильные аккумуляторы.

    Кроме того, десять опрошенных заявили о сексуальном насилии, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.

    Большая часть случаев пыток происходила в неофициальных местах содержания, таких как гаражи, подвалы, частные дома, или во время транспортировки в изолятор.

    В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    1 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны России сообщает о продвижении российских войск в ходе спецоперации, в частности, освобождении населенных пунктов Вишневое и Крутой Яр в Харьковской и Донецкой областях, а также о значительных потерях противника в живой силе и технике.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.

    В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

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    1 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Глава Минобороны Украины уволил заместителей

    Министр обороны Украины подписал представление об отставке всех своих замов

    Глава Минобороны Украины уволил заместителей
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в кабинет министров об увольнении всех своих заместителей и госсекретаря, в том числе Станислава Гайдера, который переходит на новую должность.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал документы об увольнении своих основных помощников, передает РИА «Новости».

    В списке на увольнение оказались заместители министра Станислав Гайдер, Александр Сергий, Юрий Джигир, а также государственный секретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер не покидает министерство и переходит на должность руководителя офиса министра.

    Умеров отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, он сообщит отдельно.

    Ранее Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.

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    1 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к боевым задачам

    Гладков: Батальон «Барс-Белгород» приступил к охране важных объектов инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Барс-Белгород» с 1 октября начал выполнять задачи по охране важных объектов в Белгородской области под руководством опытных инструкторов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В видеосообщении в Telegram-канале Гладков подчеркнул значимость этого шага для безопасности региона. Губернатор сообщил что бойцы батальона прошли подготовку под руководством опытных инструкторов, что обеспечивает их высокий профессиональный уровень.

    Гладков особо отметил, что известные люди Белгородской области присоединяются к батальону. В качестве примера он привел Сергея Попова, депутата областной думы и замполита Валуйского батальона самообороны, который подписал контракт с «Барс-Белгород». Губернатор уверен, что пример Попова вдохновит многих мужчин региона на участие в батальоне.

    После нападения ВСУ на Курскую область  в стране растет число граждан, желающих заключить контракт с Минобороны и защищать родину. В связи с этим в трех областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск», чья основная задача – содействие оперативным штабам губернаторов в контексте контртеррористической операции (КТО). Они будут выполнять задачи по охране и обороне объектов инфраструктуры, борьбе с беспилотными летательными аппаратами, эвакуации населения и поддержанию общественного порядка в составе ВС России.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    1 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
    На Украине командирам боевых частей разрешили набирать солдат в обход военкоматов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В правительстве Украины разрешили командирам войсковых частей набирать солдат из числа добровольцев и давать им направление для прохождения врачебной комиссии, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, командирам дается право комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, передает ТАСС.

    «Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации», – подчеркнул Гончаренко.

    Депутат отметил, что перечень воинских частей, которые получат такое право, утвердит Генштаб ВСУ.

    Ранее сообщалось, что Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе.

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    Главное
    МИД Украины опроверг обсуждение территориальных уступок России
    Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль нападет на Турцию
    Конго подписала соглашение с Россией о строительстве нефтепровода
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    Большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО

    «Война на Ближнем Востоке очень плохо отразится на Украине». Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан. Как связаны события в двух далеких друг от друга регионах планеты и в чем заключается политический расчет Тель-Авива в многолетнем противостоянии со своими соседями? Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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