Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю
В рамках массированного удара по Израилю Иран выпустил более 180 ракет. Атака стала ответом на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана (фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press)
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), около 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле. Среди объектов, по которым были нанесены удары, военная база и газовые платформы в Средиземном море. По заверениям ЦАХАЛ, обстрел не нанес ущерба боеспособности еврейского государства (фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press)
В результате атаки погиб один человек в Иерихоне на Западном берегу. В ходе обстрела воздушное пространство закрыли Израиль, Иран и Иордания. В настоящий момент ограничения сняты (фото: Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press)
Армия Израиля уже заявила о том, что ракетные удары Ирана «будут иметь последствия». В Штатах также не исключили выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана (фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС)
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «недавние нападения на Ближнем Востоке». Сообщается, что о планах нанесения удара Иран по дипломатическим каналам уведомлял Россию и США (фото: Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press)