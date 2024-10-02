Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «недавние нападения на Ближнем Востоке». Сообщается, что о планах нанесения удара Иран по дипломатическим каналам уведомлял Россию и США (фото: Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press)

Армия Израиля уже заявила о том, что ракетные удары Ирана «будут иметь последствия». В Штатах также не исключили выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана (фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС)

В результате атаки погиб один человек в Иерихоне на Западном берегу. В ходе обстрела воздушное пространство закрыли Израиль, Иран и Иордания. В настоящий момент ограничения сняты (фото: Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press)

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), около 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле. Среди объектов, по которым были нанесены удары, военная база и газовые платформы в Средиземном море. По заверениям ЦАХАЛ, обстрел не нанес ущерба боеспособности еврейского государства (фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press)

В рамках массированного удара по Израилю Иран выпустил более 180 ракет. Атака стала ответом на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана (фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press)

У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

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