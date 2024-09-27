Против боевиков ВСУ возбудили дело за жестокость в Курской области

СК возбудил дело против украинских боевиков за жестокое обращение с жителем Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поводом для этого стали опубликованные в социальных медиа кадры, на которых видно жестокое обращение с жителем Суджанского района Курской области, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ. Среди них часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105, касающиеся покушения на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти. Также возбуждено дело по части 2 статьи 205 (террористический акт) и части 1 статьи 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в убийствах мирных жителей на территории региона. Кроме того, в отношении причастных к этим преступлениям украинских боевиков и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела.