  • Новость часаГазпром решил поставлять газ в Африку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против Санду остался единственный «пророссийский» политик
    Вучич предсказал корейский сценарий для Украины
    ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область
    Патрушев: НАТО на учениях в Балтике отрабатывает сценарии борьбы с РФ
    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»
    Союз конькобежцев опроверг слухи о допуске российских юниоров на турниры
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    Россия приготовилась экспортировать уголь через Мариуполь
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 17:24 • Новости дня

    Против боевиков ВСУ возбудили дело за жестокость в Курской области

    СК возбудил дело против украинских боевиков за жестокое обращение с жителем Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК возбудил уголовное дело против украинских боевиков, обвиняемых в покушении на убийство и терроризме после инцидента в Курской области, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

    Поводом для этого стали опубликованные в социальных медиа кадры, на которых видно жестокое обращение с жителем Суджанского района Курской области, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ. Среди них часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105, касающиеся покушения на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти. Также возбуждено дело по части 2 статьи 205 (террористический акт) и части 1 статьи 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в убийствах мирных жителей на территории региона. Кроме того, в отношении причастных к этим преступлениям украинских боевиков и иностранных наемников возбуждены два уголовных дела.

    25 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских боевиков с территории Курской области вытеснят в скором времени, заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

    «Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – заявил Дюмин, передает ТАСС.

    Российские военные мужественно защищают регион, нет никаких сомнений, что ВСУ в скором времени будут выдавлены из Курской области, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС России восстановят контроль над регионом.

    Коментарии (28)
    26 сентября 2024, 14:05 • Новости дня
    Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Силовики России нашли тело бойца ВСУ в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, в ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области российские силовики обнаружили в подвале жилого дома промышленный холодильник, украденный из магазина, в котором был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам силовика, это может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших.

    Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область

    Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.

    По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».

    Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В Курской области ВСУ расстреляли ехавших сдаваться на шведской БМП сослуживцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области боевики ВСУ расстреляли ракетами сослуживцев за попытку сдаться в плен на шведской БМП с белым флагом, сообщили военкоры.

    В районе села Веселое в Глушковском районе несколько украинских военных решили сдаться ВС России, повесили белый флаг на БМП шведского производства CV-90, и отправились на полной скорости к российским позициям, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В это время их «товарищи» с соседней лесополосы обстреляли их противотанковыми управляемыми ракетами, экипаж был уничтожен.

    Ранее сдавшийся в плен под Волчанском вместе с товарищем с позывным «Дед» украинский пленный, сообщил, что сослуживцы открыли по нему огонь, когда он побежал в сторону российских позиций..

    Коментарии (4)
    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Коментарии (12)
    27 сентября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки совершили 11 попыток прорыва через российскую границу в Курской области, все атаки отражены, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ пытались прорваться к Новому Пути и Медвежьему, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в этом районе потеряла свыше 70 человек, БТР, семь боевых бронированных машин и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 30 человек, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Колмакова, Козачей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Михайловки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Атинского, Беловод, Бояро-Лежичей, Глухова, Журавки, Заруцкого, Катериновки, Кружка, Москаленок, Мачулищ, Новой Слободы, Павловки, Ровного, Рыжевки, Свессы и Сум.

    За сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 330 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк, два БТР и 13 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 тыс. 750 человек, 131 танк, 62 БМП, 97 БТРов, 837 бронемашин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 23:29 • Новости дня
    Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила территорию Курской области, репортаж о своей поездке она опубликовала на сайте телеканала.

    Трент и несколько журналистов в сопровождении ВСУ проникли в несколько деревень Курской области, при этом названия населенных пунктов не уточняются, передает RT.

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России.

    МИД пообещал ответ на незаконное проникновение представителей СМИ из США, Италии, Испании, Франции и Бельгии в Россию.

    Коментарии (4)
    25 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Су-34 поразил скопления ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплениям личного состава и техники украинской армии в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по разведанным целям модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), указали в министерстве, передает ТАСС.

    Разведка доложила об успешном уничтожении целей, после чего экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 также поражал авиабомбами скопления ВСУ в регионе.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Украинского чемпиона по ММА ликвидировали в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец ликвидирован в Курской области, сообщили в комитете по делам молодежи и спорта Верховной рады.

    Уточняется, что Гаврильца из Калушской общины Ивано-Франковской области ликвидировали во время выполнения спецзадания в Курской области, передает РИА «Новости».

    Известно, что мужчина служил старшим оператором группы специального назначения.

    Ранее российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 300 человек и три танка, включая два немецких Leopard, сообщило Минобороны России в среду.

    ВСУ потеряли на этом направлении семь единиц бронетехники, в том числе два немецких Leopard, БМП и три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 15 человек, боевую бронированную машину, один украинский боевик взят в плен.

    У Нового Пути отражены три попытки украинских военных прорваться через границу России. В этом районе ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, БМП, боевую бронированную машину.

    Авиации и артиллерия поразили скопления 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Ивашковского, Кругленького, Косицы, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Нового Пути, Правды, Покровского, Плехово, Рубанщины и Толстого Луга.

    Поражены скопления ВСУ в Сумской области, в их числе резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Беловод, Бояро-Лежичей, Брусков, Владимировки, Журавки, Комсомольского, Мануховки, Новой Слободы, Ободы, Павловки, Речки, Ревякино, Сосновки, Степановки, Сумов, Шалыгино и Хотеня.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 17 тыс. человек, 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

    Коментарии (5)
    27 сентября 2024, 09:09 • Новости дня
    Морпехи перехитрили ВСУ в Курской области

    Морпехи из 810-й бригады использовали хитрость для захвата позиций ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость, а также провоцируя противника на ведение плотного огня.

    Военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали о применении нестандартного подхода к выполнению боевых задач в Курской области, передает РИА «Новости». По словам командира подразделения с позывным «Як», его бойцы сначала быстро заняли часть лесополосы, но столкнулись с проблемой в виде пулеметного гнезда ВСУ, препятствующего дальнейшему продвижению.

    «Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать», – рассказал «Як». Чтобы решить эту проблему, морские пехотинцы начали провоцировать противника, ведя огонь с разных сторон и заставляя его расходовать боеприпасы. Главной целью было вызвать ответную реакцию со стороны ВСУ, вне зависимости от точности их стрельбы.

    Через два дня противник начал открывать плотный огонь, но оружие, по словам «Яка», «натовское», начало давать сбои. Осознав уставшее состояние противника, морпехи использовали оригинальный подход: они записали обращение пленного украинского солдата к сослуживцам, призывающего сдаться, и транслировали его с помощью колонки, сброшенной с дрона.

    На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть позиции, что позволило морпехам продвинуться. Остальную часть участка они зачистили за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты. После этого в том же районе барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля. В то же время морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью аналогичного барражирующего боеприпаса уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 09:25 • Новости дня
    «НемеZида» раскрыла данные 800 боевиков ВСУ в Курской области

    Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ и наемников в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект «НемеZида» опубликовал сведения о более 800 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, участвовавших в операции на территории Курской области, включая представителей 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад.

    Данные касаются лиц, участвовавших в операции на территории Курской области, передает РИА «Новости». Среди них указаны представители 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад, а также операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    В состав участников операции вошли около 200 иностранных наемников из различных стран, таких как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия и Сирия. Среди персон, чьи данные были раскрыты, значится Юлия Горзова (Пискун), родившаяся в 1981 году в Киевской области. Она является оператором БПЛА в 2-м отделении роты ударных беспилотных систем.

    Особое внимание привлекает Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, который также является оператором беспилотников. В августе 2024 года он был переведен в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Известен как командир карательного батальона «Чернигов», и в прошлом участвовал в репрессиях на территории Донбасса.

    Среди иностранных наемников указаны Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции и Ави Шварц из Израиля. Группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», также обратилась к военнослужащим ВСУ с призывом сдаваться, который был подкреплен музыкальным треком на радиочастоте «Волги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов». Ранее они слили личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ, среди которых находился участник зимней Олимпиады в Сочи и бывший полицейский из США, привлеченный за растление малолетних. Кроме того, российские хакеры опубликовали личные данные свыше 1,2 тыс. операторов украинских дронов, среди которых оказались судимые за насилие над детьми.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ

    Боец «Пятнашки» сообщил о польских и латышских наемниках в составе ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий бригады «Пятнашка» сообщил о присутствии польских и латышских наемников в рядах ВСУ в Курской области, подтвердив это информацией, полученной от пленного.

    Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам, представляющий Добровольческий корпус Минобороны России, рассказал ТАСС о большом количестве польских и латышских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных с Курской областью районах. По его словам, информация о присутствии наемников была получена от пленного, у которого нашли телефон с данными и картой, показывающей расположение их позиций.

    Адигам также поделился подробностями двухдневного штурма села Борки в Суджанском районе. По его словам, бойцы «Пятнашки» предлагали украинским солдатам сдаться, чтобы сохранить свою жизнь. Один из пленных украинских военнослужащих, как рассказал Адигам, провел около суток в подвале с погибшим сослуживцем, прежде чем решил сдаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении причастных к преступлениям против жителей Курской области украинских боевиков и иностранных наемников возбудили два уголовных дела. При этом житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ, сравнив расправы с уничтожением тараканов. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело против Джордана О’Брайана из Новой Зеландии, подозреваемого во множестве преступлений в Курской области.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Север» выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы, после чего было принято решение об ее уничтожении, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что «Ланцет» поразил цель прямым попаданием. Для подтверждения операции были распространены кадры объективного контроля, на которых видно, как детонирует боекомплект уничтоженной боевой машины.

    Ранее морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ уничтожили силы и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты, после чего экипажи вернулись на базу, сообщило Министерство обороны России.

    Как говорится в сообщении, экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар авиаракетами по личному составу и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, передает ТАСС.

    Там добавили, что удар был нанесен по разведанным целям противника. Экипажи вертолетов использовали авиационные средства поражения для достижения максимальной эффективности операции.

    По докладам авианаводчиков, в результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были полностью уничтожены. После выполнения задания экипажи вертолетов благополучно вернулись на площадку вылета.

    Ранее в приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2.

    Коментарии (0)
    Главное
    Командующего армией Молдавии Санду отправила в отставку
    На Украине Набиуллиной заочно предъявили новые обвинения
    Примаков осудил избиение русскоязычного ребенка учителем в Узбекистане
    Прокуратура Башкирии пообещала проверить информацию о сносе аллеи СВО в Уфе
    Губернатор Калифорнии извинился за рабство перед чернокожими
    Прощание с актером Романом Мадяновым прошло в Подмосковье
    На Земле Франца-Иосифа обнаружены уникальные тихоходки

    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Природная катастрофа наводит польские власти на «русский след»

    Польша подводит итоги крупнейшей за десятилетия природной катастрофы, нанесшей стране колоссальный урон. Крестьяне разорены, на борьбу с мародерами брошена армия, но польские власти видят проблему вовсе не в этом. По их мнению, стихийное бедствие стало предметом для «российской дезинформации», а виновниками наводнения являются простые бобры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............