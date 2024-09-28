СК: Против боевиков ВСУ возбудили дела за убийство и терроризм

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, в августе 2024 года боевики из подразделений оперативно-тактического управления «Север» и других украинских военизированных групп совершили обстрелы и поджоги домов в Черкасском Поречном. Также они убили двух гражданских с особой жестокостью. В сентябре 2024 года были подожжены дома в Волоконске, из-за чего восемь домов получили повреждения, а два из них полностью разрушены, следует из сообщения СУ СКР, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается о повешении жителя села в церкви и нападениях дронами на жилые дома в селе Волоконск.

Ведомство сообщает, что будет установлена причастность и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления. Следствие надеется на полное выяснение обстоятельств и установление виновных в данных инцидентах.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в убийствах мирных жителей в регионе. Кроме того, возбудили два уголовных дела в отношении причастных к этим преступлениям украинских боевиков и иностранных наемников.

