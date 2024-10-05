  • Новость часаВС России освободили Желанное Второе в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Группа тяжелых роботов повысит ударную мощь в зоне спецоперации
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян
    ГБР: Чиновник из Хмельницкой области на Украине гладил изъятые 6 млн долларов
    СК возбудил дело о хулиганстве против банд мигрантов в Петербурге
    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    33 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    5 октября 2024, 12:10 • Новости дня

    В Госдуме дали совет, где выгодно хранить деньги

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков посоветовал хранить сбережения на рублевых вкладах

    В Госдуме дали совет, где выгодно хранить деньги
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам хранить деньги на рублевых вкладах из-за высокой ключевой ставки и создать финансовую «подушку» безопасности.

    По его словам, в условиях высокой ключевой ставки хранение денег на рублевых вкладах является более выгодным и надежным способом сбережения, передает РИА «Новости».

    Аксаков также посоветовал гражданам сформировать финансовую «подушку» безопасности в размере расходов на два-три месяца.

    Он предложил хранить часть этих средств на вкладах, с которых их можно снять в любой момент. Это позволяет быть более гибкими в управлении своими финансами.

    Кроме того, глава комитета рекомендовал, после решения задачи создания «подушки» и при наличии финансовых возможностей, рассмотреть возможность срочного вклада с более высокими процентами для накопления на крупные покупки.

    При этом он предупредил, что инвестирование на фондовом рынке следует рассматривать только после решения первых двух задач и наличия достаточных знаний о рынке.

    Аксаков отметил, что на финансовом рынке помимо быстрых доходов существуют и риски потерь, поэтому перед инвестированием следует тщательно взвешивать свои возможности и риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк планирует увеличить размер страхового возмещения по вкладам, который на данный момент составляет 1,4 млн рублей, что по мнению главы ЦБ необходимо для обеспечения большей финансовой стабильности в стране.

    4 октября 2024, 18:54 • Новости дня
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

    Генерал ВСУ в отставке: Залужный выявил свое местонахождение по радиосигналу для управляемого российского снаряда

    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валерий Залужный, занимая пост главкома ВСУ, получил ранение на фронте после обстрела командного пункта в 2023 году, рассказал генерал в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос отметил, что обстрел командного пункта произошел вскоре после звонка Залужному из офиса президента Украины. «Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Кривонос утверждает, что Залужного спасло только то, что помещение, где он находился, было хорошо укреплено. Благодаря этому главком не погиб, хотя обстрел был достаточно точным и мощным.

    Напомним, в январе Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Позже в офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного. В свою очередь советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    Генсек ООН решил принять участие в саммите БРИКС в Казани

    Анонсировано участие генсека ООН в саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Казани, сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.

    Кузнецов напомнил, что саммит БРИКС пройдет в российском городе через три недели, передает ТАСС.

    В качестве приглашенного лица в нем будет участвовать генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, отметил Кузнецов.

    Ранее МИД России сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани.

    Коментарии (29)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Коментарии (4)
    4 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова

    СМИ: На Украине обсуждают увольнение Буданова и Умерова

    Западные СМИ объяснили причины возможного увольнения Буданова и Умерова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В офисе украинского президента Владимира Зеленского проходят дискуссии об увольнении главы главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и главы минобороны Рустема Умерова, сообщили источники в СМИ.

    Обсуждение возможного увольнения Буданова ведется минимум месяц, сообщили депутаты из оборонного комитета Рады, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    У главы ГУР натянутые отношения с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой офиса президента Андреем Ермаком. Умерова же планируют уволить, поскольку тот неспособен наладить работу минобороны, заключили источники.

    В конце сентября украинские СМИ сообщали, что Умеров и Буданов могут лишиться своих постов.

    Коментарии (9)
    4 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Таджикистан выразил обеспокоенность миграционными мерами в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода выразил обеспокоенность нарушением прав граждан республики в России при проведении мероприятий по упорядочению миграции, акцентируя внимание на увеличении случаев депортаций.

    Расулзода на заседании межправительственной комиссии двух стран в Душанбе подчеркнул, что растет число случаев недопуска, запрета на въезд и депортации таджикских граждан под предлогом обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Премьер-министр отметил, что задержки на границе России касаются всех категорий граждан: официальных делегаций, студентов, пожилых людей и детей. По его словам, эти задержки могут длиться часами и даже днями, что вызывает беспокойство у таджикской стороны.

    При этом, как отметил Расулзода, возрос спрос со стороны российских работодателей на таджикских трудовых мигрантов. Недавно в Таджикистан с целью найма сотрудников приезжала делегация из Татарстана. Говоря об этом, Расулзода призвал к разработке более эффективных решений в области миграционного взаимодействия, которые будут приносить пользу экономикам обеих стран и способствовать укреплению сотрудничества между народами.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится.

    Напомним, в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

    Коментарии (34)
    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

    Коментарии (8)
    4 октября 2024, 18:07 • Новости дня
    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год

    Мишустин утвердил календарь праздничных дней в 2025 году

    Утверждены праздничные и выходные дни на 2025 год
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, а праздничные дни будут перенесены на май и июнь, сообщил кабмин.

    В Telegram-канале российского кабмина говорится, что новогодние праздники в России начнутся 29 декабря 2024 года и закончатся 8 января 2025 года. В постановлении также указано, что среда 31 декабря 2025 года станет нерабочим днем. 4 и 5 января, приходящиеся на субботу и воскресенье, будут перенесены. Кабмин решил перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря соответственно.

    Майские праздники займут восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 1 мая остается государственным праздником, а 2 мая будет выходным из-за переноса с января. Дополнительно 8 мая станет нерабочим днем из-за переноса с Дня защитника Отечества.

    Выходные в честь Международного женского дня, выпадающего на субботу 8 марта, перенесены на пятницу 13 июня. Таким образом, россияне получат дополнительный выходной в июне.

    В июле глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Кроме того, глава Минтруда сообщил о планах сделать 31 декабря 2025 года выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней.

    Коментарии (5)
    4 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег
    В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Клиенты российских банков столкнулись с ошибочными двойными списаниями средств со своих карт из-за сбоя в платежных терминалах Сбербанка, что затронуло весь банковский рынок.

    Как передает «РБК», проблема затронула клиентов, оплачивавших покупки в POS-терминалах Сбербанка, и в основном касалась карт платежной системы Visa, которая работает через Национальную систему платежных карт. Информацию о проблемах на стороне Сбербанка подтвердил представитель банка «Зенит».

    Источник отметил, что пострадали банки, обрабатывающие «клиринговые файлы» несколько раз в день. Такие банки не смогли вовремя отловить ошибку, что привело к повторным списаниям. Несмотря на это, банки начали перепроверять операции и возвращать ошибочно списанные деньги, процесс может занять некоторое время.

    Национальная система платежных карт предупредила об инциденте, заявив об отсутствии проблем на своей стороне. Представители различных банков, включая Райффайзенбанк, Альфа-банк и Газпромбанк, подтвердили наличие сбоев, пообещав вернуть средства клиентам. «Банк Зенит» и СДМ-Банк также сообщили о сбоях и предпринимают меры для исправления ситуации.

    Представитель Райффайзенбанка заявил, что проблемы связаны с системой одного из участников рынка, и банк работает над решением. Представитель Альфа-банка сообщил, что средства будут возвращены до воскресенья. Газпромбанк пообещал вернуть средства до 8 октября, а банк «Зенит» отметил, что ущерба для клиентов нет, так как все операции были исправлены автоматически.

    Ранее сообщалось, что клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов; компания извинилась и вернула средства.

    Коментарии (6)
    4 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Евросоюз назвал «постыдными» плакаты в Тбилиси с руинами на Украине
    Евросоюз назвал «постыдными» плакаты в Тбилиси с руинами на Украине
    @ European Union in Georgia/YouTube

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал «возмутительными, постыдными и отвратительными» баннеры на улицах Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я думаю, что эти баннеры возмутительны, постыдны и отвратительны, так как мир в Грузии и в Евросоюзе сохраняется благодаря жертвам народа Украины», – заявил он в пятницу в Тбилиси.

    «Мы поддерживаем Украину всеми средствами, так как украинцы воюют не только за свои свободу, независимость, суверенитет, но и за всех нас, за законный мировой порядок», – сказал дипломат.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

    «Власти Украины прямо призывали нас (к войне)», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Коментарии (20)
    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

    Коментарии (0)
    4 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    С рынков Петербурга доставили в военкомат 150 мигрантов

    С рынков в Петербурге доставили в военкомат 150 не вставших на воинский учет мигрантов

    С рынков Петербурга доставили в военкомат 150 мигрантов
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С Сенного рынка и Апраксина двора в Петербурге в военный комиссариат доставили свыше 150 получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.

    Следователи, военная полиция, представители Ленинградского военного округа и Росгвардия организовали рейдовое мероприятие на Сенном рынке и Апраксином дворе, передает РИА «Новости».

    В ходе него проверили свыше 600 человек, включая иностранцев, выявлено более 60 граждан с административными нарушениями. Свыше 150 человек доставили в военкомат. Там в установленном порядке принимается решение о постановке их на воинский учет.

    Представитель петербургского военкомата пояснил, что с 2022 года до 500 иностранцев в городе без гражданства России заключили контракты с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО.

    Ранее МВД предупреждало, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства.

    Коментарии (17)
    4 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России
    Хуснуллин заявил о скором прекращении нелегальной миграции в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин после таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    «Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

    Он подчеркнул необходимость создания рабочей подгруппы для обеспечения безопасности и понимания миграционных потоков. «Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», – сказал вице-премьер.

    Хуснуллин также указал, что законодательство в сфере миграции значительно изменится с 5 февраля. Он отметил важность разъяснительной и организационной работы для оптимизации обмена данными между странами. По словам Хуснуллина, все существующие нерешенные вопросы в этой сфере будут урегулированы.

    Сопредседатель межправкомиссии с таджикистанской стороны, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выразил обеспокоенность по поводу нарушения прав и свобод граждан Таджикистана в России. Он сообщил об увеличении случаев запрета на въезд и депортации.

    Расулзода также отметил рост спроса российских работодателей на таджикские трудовые ресурсы и призвал к эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать взаимопониманию и экономической выгоде для обеих стран.

    Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Документы предлагают признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

    Коментарии (19)
    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

    Коментарии (3)
    4 октября 2024, 14:42 • Новости дня
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    ЕС пригрозил Грузии изоляцией по белорусскому сценарию
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински намекнул на возможность полной остановки контактов Запада с Грузией, если предстоящие выборы в парламент пройдут с нарушениями, как это произошло в Белоруссии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол Европейского союза в Грузии Павел Херчински предупредил о возможном применении «белорусского сценария» в Грузии после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября. Херчински подчеркнул, что такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

    Дипломат выразил надежду на проведение выборов в Грузии по высочайшим международным и европейским стандартам, подчеркнув, что они должны быть «свободными, справедливыми, конкурентными, инклюзивными и прозрачными». Он отметил, что Евросоюз «готов ответить на возможные фальсификации и насилие», имея подобный опыт в Белоруссии. «Искренне надеюсь, что у нас никогда не будет такого опыта в случае с Грузией», – добавил Херчински.

    Посол также подчеркнул, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, если станет однопартийной страной, запретит политическую оппозицию и не будет соблюдать права меньшинств. В ответ на заявления ЕС, власти Грузии заверили, что выборы будут свободными и транспарентными. Тем не менее в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что ЕС и США уже открыто поддерживают оппозицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал баннеры в Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузии возмутительными и постыдными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что поражение на Украине приведет к глобальному провалу, а сама Украина станет второй Белоруссией. В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение Александра Лукашенко. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину, контактировали с представителями ФБР и ЦРУ в США и рассказали о планах создать Революционный комитет Белоруссии. США отказались вести дела с Белоруссией на фоне этих событий.

    Коментарии (22)
    4 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Гражданин Нидерландов напал на полицейского в Москве
    Гражданин Нидерландов напал на полицейского в Москве
    @ Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нидерландский гражданин в российской столице напал на сотрудника полиции после того, как тот сделал ему замечание о сбитом дорожном знаке, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, происшествие случилось рядом со станцией метрополитена «Смоленская». Иностранца задержали.

    Ранее американскому гражданину Джозефу Татеру предъявили обвинение в нападении на полицейского. После этого он решил запросить политическое убежище в России.

    Коментарии (10)
    4 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    Mercedes-Benz и BMW выступили против новых пошлин на электрокары из Китая
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

    Гендиректор BMW Оливер Ципсе заявил, что такие пошлины приведут к торговому конфликту, по итогу которого «будут лишь проигравшие», передает РИА «Новости». Неназванная представительница Mercedes заявила, что штрафные тарифы лишь снижают конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, а свободная торговля обеспечивает процветание.

    До этого представитель Volkswagen заявлял, что концерну невыгодны пошлины на электромобили из Китая, поскольку последствия перевесят любые выгоды для немецкого автопрома.

    В пятницу Еврокомиссия заявила, что в ЕС одобрили предложение по пошлинам на электрокары из Китая, но Брюссель и Пекин продолжат искать альтернативу. Окончательное решение должно быть принято не позднее 30 октября.

    В июле ЕС уже вводил пошлины в размере до 37,6% на ряд китайских электромобилей.

    Коментарии (13)
    Главное
    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине
    В Госдуме дали совет, где выгодно хранить деньги
    РАН оценила методы Кашпировского
    Депутат Бессараб назвала способ получения высокой пенсии
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      33 комментария
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............