Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Госдуме дали совет, где выгодно хранить деньги
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков посоветовал хранить сбережения на рублевых вкладах
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам хранить деньги на рублевых вкладах из-за высокой ключевой ставки и создать финансовую «подушку» безопасности.
По его словам, в условиях высокой ключевой ставки хранение денег на рублевых вкладах является более выгодным и надежным способом сбережения, передает РИА «Новости».
Аксаков также посоветовал гражданам сформировать финансовую «подушку» безопасности в размере расходов на два-три месяца.
Он предложил хранить часть этих средств на вкладах, с которых их можно снять в любой момент. Это позволяет быть более гибкими в управлении своими финансами.
Кроме того, глава комитета рекомендовал, после решения задачи создания «подушки» и при наличии финансовых возможностей, рассмотреть возможность срочного вклада с более высокими процентами для накопления на крупные покупки.
При этом он предупредил, что инвестирование на фондовом рынке следует рассматривать только после решения первых двух задач и наличия достаточных знаний о рынке.
Аксаков отметил, что на финансовом рынке помимо быстрых доходов существуют и риски потерь, поэтому перед инвестированием следует тщательно взвешивать свои возможности и риски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк планирует увеличить размер страхового возмещения по вкладам, который на данный момент составляет 1,4 млн рублей, что по мнению главы ЦБ необходимо для обеспечения большей финансовой стабильности в стране.