В Госдуме дали совет, где выгодно хранить деньги

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков посоветовал хранить сбережения на рублевых вкладах

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в условиях высокой ключевой ставки хранение денег на рублевых вкладах является более выгодным и надежным способом сбережения, передает РИА «Новости».

Аксаков также посоветовал гражданам сформировать финансовую «подушку» безопасности в размере расходов на два-три месяца.

Он предложил хранить часть этих средств на вкладах, с которых их можно снять в любой момент. Это позволяет быть более гибкими в управлении своими финансами.

Кроме того, глава комитета рекомендовал, после решения задачи создания «подушки» и при наличии финансовых возможностей, рассмотреть возможность срочного вклада с более высокими процентами для накопления на крупные покупки.

При этом он предупредил, что инвестирование на фондовом рынке следует рассматривать только после решения первых двух задач и наличия достаточных знаний о рынке.

Аксаков отметил, что на финансовом рынке помимо быстрых доходов существуют и риски потерь, поэтому перед инвестированием следует тщательно взвешивать свои возможности и риски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк планирует увеличить размер страхового возмещения по вкладам, который на данный момент составляет 1,4 млн рублей, что по мнению главы ЦБ необходимо для обеспечения большей финансовой стабильности в стране.

